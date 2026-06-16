Laila Hasanovic emozionatissima a San Siro con Achille Lauro: la tenera videochiamata con la mamma. Ma Sinner (in crisi) non c’è La modella danese ha sfilato sul palco dell’iconico stadio milanese per presentare la prima collezione di jeans dell’ex giudice di X Factor

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Una serata all’insegna della musica, della moda e delle emozioni. Dopo il clamoroso successo allo stadio Olimpico, infatti, ieri lunedì 15 giugno 2026 Achille Lauro si è ‘preso’ anche San Siro con una serata fatta di musica (nelle vesti di ospite è arrivata anche Laura Pausini) e non solo. L’ormai ex giudice di X Factor ha anche presentato la sua nuova linea di jeans e a sfilare sul palco non è certo passata inosservata Laila Hasanovic, la compagna di Jannik Sinner. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Laila Hasanovic sfila al concerto di Achille Lauro a San Siro: il suo ‘racconto’

Ieri sera lo stadio San Siro di Milano ha ospitato il grande concerto di Achille Lauro, un evento che ha richiamato migliaia di spettatori e che è stato anche l’inusuale palcoscenico per la presentazione di Erotica, la prima collezione di jeans firmata dall’artista romano. Tra i volti protagonisti della serata – come detto – c’era anche la modella danese Laila Hasanovic, che nelle ore precedenti all’evento ha condiviso sui social tutta la sua emozione per un appuntamento così importante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, la modella ha documentato l’attesa direttamente dal prato dello stadio milanese. Prima si è mostrata mentre sorseggiava un caffè da un bicchiere di plastica, con gli spalti di San Siro sullo sfondo, accompagnando l’immagine con una frase ironica: "Not my average work location, but I’ll take it". Poco dopo, una seconda storia ha raccontato ancora meglio il suo stato d’animo: una panoramica dello stadio e la scritta "Pinch me", ovvero "Datemi un pizzicotto", quasi a voler sottolineare quanto fosse difficile credere di trovarsi lì. Il momento più toccante è arrivato però con una terza storia, un video che la ritrae durante una videochiamata con la madre. Visibilmente emozionata, Laila ha spiegato ai suoi follower: "Sto solo chiamando mia mamma per mostrarle dove sono". Quindi ha aggiunto: "È così irreale, è enorme. Lei è molto orgogliosa di me". Parole semplici ma sincere, che hanno mostrato il lato più autentico della modella.

Jannik Sinner resta a Montecarlo: testa a Wimbledon

Se da una parte la serata di Laila Hasanovic è stata un successo assoluto, dall’altra non è passata inosservata l’assenza di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale, legato sentimentalmente alla modella ormai da tempo, non era infatti presente a San Siro per sostenerla in questo importante appuntamento lavorativo. Il campione altoatesino si trova infatti a Montecarlo, dove sta preparando con grande intensità il ritorno in campo dopo le difficoltà delle ultime settimane. Dopo la deludente eliminazione al Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo e il malore che aveva destato preoccupazione, Sinner si è sottoposto a una serie di controlli medici a Milano prima di tornare ad allenarsi nel Principato. La sua attenzione è ora completamente rivolta a Wimbledon, al via il 29 giugno, torneo nel quale sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025.

Potrebbe interessarti anche