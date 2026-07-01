Laila Hasanovic, perché non è con Sinner a Wimbledon: la scelta (saggia) della fidanzata di Jannik
L'assenza della compagna del tennista altoatesino a Londra non è passata inosservata: al momento la modella si sta godendo una vacanza a Saint-Tropez
Non è certo passata inosservata l’assenza di Laila Hasanovic a Wimbledon. Con Jannik Sinner a caccia di uno storico bis nello Slam londinese, infatti, la modella danese era attesa sugli spalti dell’All England Club ma – come emerso dai social – la compagna del tennista altoatesino ha deciso di concedersi una vacanza. Scopriamo tutti i dettagli.
Laila Hasanovic non vola da Sinner per Wimbledon: perché e cosa sta facendo
Mentre Jannik Sinner è tornato a calcare i campi di Wimbledon con una vittoria sofferta ma preziosa contro Miomir Kecmanovic (oggi è in programma la sfida con Nuno Borges), la sua compagna Laila Hasanovic ha scelto un ‘palcoscenico’ completamente diverso. Nessuna apparizione sugli spalti dell’All England Club, bensì una vacanza a Saint-Tropez, in Francia, documentata da alcuni scatti pubblicati sui social. Nelle fotografie Hasanovic indossa un lungo abito color arancio bruciato con uno spacco laterale e una borsa dorata, mentre passeggia tra le vie della celebre località della Costa Azzurra. "Che l’estate europea inizi" ha scritto la modella a corredo del post, lasciando intendere di essere pronta a godersi le vacanze.
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La scelta per Jannik Sinner e il momento delicato della carriera del compagno
L’assenza di Laila Hasanovic a Wimbledon – come detto – non è passata inosservata, soprattutto considerata la vicinanza con Sinner degli ultimi mesi. La scelta di non essere presente a Londra, tuttavia, potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccata dal punto di vista profilo mediatico. La presenza di Hasanovic sugli spalti avrebbe inevitabilmente acceso i riflettori ancora di più sulla vita privata del tennista azzurro che sul suo tennis. Lo stesso Sinner ha dichiarato più volte di volere fare parlare la sua racchetta e di essere concentratissimo sulla competizione. Il numero uno al mondo arriva a Wimbledon dopo la delusione del Roland Garros, dove le aspettative erano elevatissime e la sconfitta al secondo turno ha lasciato l’amaro in bocca. Ora è però partita la caccia a uno storico bis sull’erba londinese e in un torneo prestigioso e impegnativo come il terzo Slam stagionale, un’attenzione extra come quella garantita da Laila avrebbe solo rischiato di aumentare la pressione, già a mille dopo la vittoria con brivido all’esordio con Kecmanovic.
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