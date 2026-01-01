Laila Hasanovic, party di capodanno (scatenato) senza Sinner: cosa ha fatto la fidanzata di Jannik Capodanno da separati per la coppia: Laila festeggia in Danimarca con le amiche, Jannik resta a Montecarlo per preparare la stagione.

Capodanno senza amore (in presenza) per Jannik Sinner, che ha trascorso l’ultima sera del 2025 senza l’amata Laila Hasanovic. Il tennista di San Candido, da poco rientrato a Montecarlo dopo tre settimane di preparazione a Dubai, ha vissuto la sera di San Silvestro lontano dalla nuova fidanzata, che si è scatenata con le amiche in Danimarca.

Il Capodanno soft di Sinner a Montecarlo

Se gran parte dei vip nostrani sta passando le festività natalizie in mete esotiche e paradisiache, per Sinner questo è un periodo di duro lavoro. Jannik sta infatti preparando la stagione 2026, che partirà con gli Australian Open (dal 12 gennaio) e, prima ancora, con il match di esibizione con Alcaraz in Corea del Sud (sabato 10 gennaio). Per lui, quindi, nessun viaggio extra lusso né party scatenati. Il numero due del mondo ieri sera si è riunito a tavola con gli amici nel Principato di Monaco. Con lui c’era anche il pilota Ferrari Antonio Giovinazzi, che ha poi postato sui social una foto della serata a cui hanno preso parte lui, Sinner e altri sei amici (più un neonato). Per Sinner si tratta degli ultimi giorni trascorsi a casa: il 7 gennaio partirà per l’Asia per prepararsi agli impegni della stagione 2026, che lo vedrà impegnato a soffiare il titolo di numero uno al mondo all’amico-rivale Carlos Alcaraz.

Laila Hasanovic scatenata con le amiche: scampi e champagne

Se Jannik ha vissuto un "veglione" super tranquillo, la serata di Laila Hasanovic è sembrata un po’ più movimentata. La modella 25enne ha condiviso con i suoi tantissimi fan su Instagram alcuni scatti del suo party di fine anno. Anche lei ha trascorso la mezzanotte a casa, insieme a un gruppo di amiche. Le stories postate sul web ritraggono il gruppo intento a brindare con una bottiglia di champagne, poi un succulento vassoio di scampi e infine un breve reel in cui Laila si lascia andare a un ballo travolgente su un divano insieme a due amiche. Insomma, la bella modella danese si è goduta una serata spensierata tra donne, ma presto si riunirà al suo Jannik. Secondo i rumors, infatti, ci sarà anche lei in Australia per sostenere Sinner nel primo Slam della stagione.

