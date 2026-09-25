Laila Hasanovic senza filtri su Sinner: “Io, Jannik e il nostro amore normale”. E svela perché non va a vivere con lui
La modella e influencer racconta per la prima volta la relazione con il numero uno del tennis, tra distanza, vita privata e il difficile equilibrio con l'attenzione mediatica.
Dopo mesi trascorsi tra fotografie, viaggi insieme e presenze sugli spalti durante i suoi match, Laila Hasanovic ha scelto di raccontare per la prima volta con maggiore chiarezza il rapporto con Jannik Sinner. La modella e influencer danese, protagonista della copertina di Elle, ha parlato della loro quotidianità e soprattutto del modo in cui entrambi stanno cercando di proteggere una relazione diventata inevitabilmente molto esposta.
Laila Hasanovic su Jannik Sinner: una relazione lontana dai riflettori
Per Hasanovic, stare accanto a una delle persone più conosciute del mondo dello sport ha significato entrare in una dimensione completamente nuova, nella quale anche i momenti più semplici della vita privata possono trasformarsi rapidamente in immagini e notizie: "È una nuova realtà", ha spiegato, raccontando quanto sia stato necessario trovare un equilibrio davanti all’attenzione crescente nei confronti della coppia.
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Nonostante la curiosità del pubblico, Laila descrive però il loro legame in termini molto più semplici rispetto a quanto potrebbe suggerire l’attenzione mediatica: "Fortunatamente, credo che io e Jannik siamo riusciti a creare il nostro spazio, dove possiamo essere noi stessi al 100% e una coppia assolutamente normale", ha raccontato. Un modo per sottolineare come, dietro alle fotografie e agli avvistamenti, ci sia soprattutto una relazione vissuta lontano dagli occhi degli altri: "Abbiamo una relazione stabile, lontano dal clamore".
Copenaghen resta il suo punto fermo
La loro quotidianità deve inoltre fare i conti con gli impegni professionali di Sinner, costantemente in viaggio per i tornei del circuito. Laila vive a Copenaghen, mentre il tennista ha tra i suoi punti di riferimento Montecarlo, ma la distanza geografica non sembra essere considerata dalla coppia un problema insormontabile.
Hasanovic ha spiegato di conoscere già le dinamiche delle relazioni a distanza e, soprattutto, di essere consapevole che la carriera di Jannik renderebbe complicata la convivenza anche nel caso in cui lei decidesse di trasferirsi. "Anche se mi trasferissi da lui domani, sarebbe una relazione a distanza, perché è impegnato in tornei quasi tutto l’anno". Per il momento Copenaghen rimane quindi il suo centro, anche per la presenza della famiglia e degli amici, oltre a essere il luogo nel quale si sente maggiormente a casa.
Laila e la scoperta del tennis
Un altro aspetto interessante riguarda il rapporto con il mondo del tennis, che per Hasanovic rappresentava una realtà molto diversa da quella a cui era abituata. All’inizio non aveva pienamente compreso il peso di appuntamenti come Wimbledon e nemmeno quanto potessero essere lunghe e impegnative le partite, ma la frequentazione del circuito le ha permesso di avvicinarsi gradualmente a questo universo.
Oggi Laila guarda con occhi diversi il lavoro quotidiano di Sinner e la disciplina necessaria per mantenersi ai vertici. La determinazione del compagno è diventata per lei fonte di ammirazione, tanto da definirla una "fonte di ispirazione". Un dettaglio che racconta un rapporto nel quale, accanto alla dimensione sentimentale, sembra esserci anche una profonda stima per il percorso professionale di Jannik.
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