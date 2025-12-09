Laila Hasanovic non molla Sinner, lo stop lunghissimo e quell’appuntamento (imperdibile) in Australia La modella danese continua a seguire il tennista e mette in pausa gli impegni lavorativi. Ma non è chiaro se sarà al suo fianco durante il primo Slam della stagione.

Laila Hasanovic si conferma al fianco di Jannik Sinner anche nella fase più intensa della sua preparazione. Mentre il numero 2 del mondo si allena negli Emirati Arabi, in vista degli Australian Open, l’influencer e modella danese ha messo in pausa gli impegni tra passerelle e shooting, preferendo stare al fianco del tennista tra Maldive, Dubai e una comparsata nel Gran Premio di Abu Dhabi. Resta tuttavia il dubbio, almeno per ora, sulla presenza di Laila sugli spalti durante primo Slam della stagione. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Laila Hasanovic e le vacanze ‘full time’ accanto a Sinner

Dopo la vittoria alle ATP Finals e la rinuncia alla Coppa Davis, Sinner si è concesso una vacanza alle Maldive, dove – pur senza post di coppia a testimoniarlo – è stato raggiunto dalla fidanzata Laila Hasanovic. Archiviata la parentesi tropicale, il tennista quindi ha scelto come base Dubai, ormai ‘quartier generale’ della sua preparazione invernale per clima, strutture e privacy. E anche qui la presenza di Laila non è passata inosservata, tra foto al mare e indizi incrociati notati dai fan.

Non sono mancate, poi, le uscite di coppia ufficiali, come la cena di gala extra lusso al Billionaire di Flavio Briatore, al 61° piano del Mandarin Oriental di Dubai. E ancora, Laila è riapparsa al fianco di Sinner anche ad Abu Dhabi, per l’ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione, dove Jannik è stato protagonista di un ‘hot lap’ in pista con Kimi Antonelli.

Nel frattempo, sui social della Hasanovic sono apparse soprattutto immagini di spiagge, tramonti, resort da mille e una notte e cene stellate. Nessun accenno, invece, agli impegni lavorativi da modella. Né alla possibile presenza dell’influencer al primo Slam della stagione tennistica 2026.

L’attesa per Melbourne e il ‘fantasma’ di Kalinskaya

Il prossimo snodo, per Jannik e Laila, sarà proprio l’Australia. A metà gennaio l’altoatesino tornerà a Melbourne per difendere il titolo conquistato agli Australian Open, ma la domanda che circola tra i fan del tennista è soprattutto una: la Hasanovic sarà nel box di Sinner con il suo staff e la famiglia?

Le premesse ci sono tutte: negli ultimi mesi, la modella non si è persa nessuno dei match cruciali giocati dall’italiano. Ma allo stesso tempo, i suoi accordi commerciali con maison come Armani e Prada potrebbero costringerla a spostamenti incompatibili con il torneo australiano. Eppure, la presenza della danese avrebbe un valore simbolico non indifferente: proprio in Australia, tra un allenamento e l’altro, si era consumato l’anno scorso il capitolo finale della relazione tra Sinner e Anna Kalinskaya. E nello stesso luogo, un anno dopo, potrebbe sbocciare definitivamente qualcosa di nuovo e importante.

