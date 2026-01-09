Laila Hasanovic, niente Corea con Sinner e la (strana) strategia social: perché ‘snobba’ Jannik
La modella non ha seguito il tennista altoatesino a Seoul (dove si terrà il match di esibizione con Carlos Alcaraz) e si tiene lontana dal mondo del gossip
Jannik Sinner vola in Corea senza Laila Hasanovic. Il tennista altoatesino è atterrato in settimana a Seoul, dove domani si terrà il match di esibizione contro Carlos Alcaraz. La modella danese, invece, è rimasta in Europa, continuando a mantenere una certa ‘distanza’ dal compagno e dal mondo del gossip. Scopriamo perché e tutti i dettagli.
Jannik Sinner in Corea senza Laila Hasanovic: cos’è successo
Domani sabato 10 gennaio 2026 inizierà ufficialmente la stagione di Jannik Sinner, che tornerà in campo con Carlos Alcaraz per un match di esibizione a Seoul, in Corea del Sud. Qui il tennista altoatesino incasserà quasi 2 milioni di euro per la partita amichevole contro il suo ‘rivale’ di sempre, mettendo nel mirino quello che sarà il primo impegno stagionale ufficiale: gli Australian Open di Melbourne, in programma dal 18 gennaio. Sinner è atterrato nella capitale sudcoreana lo scorso mercoledì; al suo seguito, tuttavia, non c’era Laila Hasanovic. La compagna del campione azzurro, infatti, è rimasta in Europa, presumibilmente per alcuni impegni di lavoro. Dopo le vacanze natalizie trascorse con la famiglia (e l’ennesima fuga d’amore sulla neve), la modella danese di origini bosniache continua di fatto a tenersi ‘distante’ dagli appuntamenti ufficiali di Sinner. L’ultima foto insieme, infatti, risale alle ATP Finals di Torino, quando Laila è stata per tutto il torneo nel box del tennista insieme a papà Hanspeter e mamma Siglinde.
La ‘strategia’ social della compagna di Sinner: il retroscena
In piena rampa di lancio sui social (dove, anche grazie alla relazione con Jannik Sinner, viaggia verso il mezzo milione di follower, tantissimi dei quali italiani), Laila Hasanovic continua a tenere separate la sua carriera professionale e la vita privata. Sul suo profilo Instagram, infatti, non c’è traccia di Jannik: si tratta con ogni probabilità di una ‘strategia’ consolidata, forse dettata dalle esigenze di privacy del compagno, da sempre attento a non alimentare il chiacchiericcio nel mondo del gossip e della cronaca rosa. Quel che è certo è che la coppia continua ad avere tutti gli occhi dei più curiosi puntati addosso e in tanti cercheranno sugli spalti Laila a Melbourne, in occasione degli Australian Open 2026.
