Laila Hasanovic e la notte magica con Jasmine Paolini, lady Sinner sempre più star (ma Jannik non c’è) Laila Hasanovic e Jasmine Paolini protagoniste di una serata esclusiva sul Lago di Como: sorrisi e glamour, mentre l'assenza di Sinner non passa inosservata.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Da tempo, ormai, non si fa altro che parlare di Sinner, non solo per i suoi straordinari successi sul campo da tennis, ma anche per la bellissima fidanzata con la quale fa coppia fissa, Laila Hasanovic. Proprio lei, nell’ultimo periodo non ha smesso di catturare l’attenzione dei media e, a quanto pare, ci è riuscita nuovamente, questa volta senza la compagnia del suo fidanzato. Eh sì, perché nelle scorse ore, la modella è stata vista in compagnia di un’altra persona, l’azzurra Jasmine Paolini. Ma cosa ci facevano insieme? E, soprattutto, dove? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Laila Hasanovic e Jasmine Paolini insieme sul lago di Como: il motivo

Jasmine Paolini e Laila Hasanovic hanno attirato l’attenzione sui social dopo essere state fotografate insieme sul Lago di Como. Gli scatti, che hanno sorpreso molti fan del tennis, non sono legati a motivi sportivi ma a un evento organizzato da Damiani, prestigioso marchio di alta gioielleria di cui entrambe sono testimonial. Alla serata hanno partecipato anche numerosi volti noti dello spettacolo, tra cui Elena Sofia Ricci, Stefano Accorsi, Chiara Ferragni e Achille Lauro, che ha animato l’evento con la sua musica. Laila, compagna di Jannik Sinner, e Paolini si sono mostrate particolarmente affiatate, condividendo momenti di svago, foto e balli.

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Per la tennista toscana l’evento ha rappresentato una piacevole pausa dopo un periodo difficile, segnato dalle recenti delusioni sportive e dall’eliminazione anticipata al Roland Garros. Ora Paolini è concentrata sulla preparazione per Wimbledon, con l’obiettivo di ritrovare risultati e fiducia dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Le immagini da Como mostrano comunque una Jasmine sorridente e serena, pronta a ripartire.

Achille Lauro ‘chiama’ Laila Hasanovic: cosa faranno insieme

Un’altra recente notizia che riguarda sempre Hasanovic è che sarà tra le protagoniste dell’evento Dondup in programma il 15 giugno a San Siro. La modella ha accettato l’invito di Achille Lauro, recentemente nominato direttore creativo del brand, per partecipare a uno spettacolo che unirà moda, performance e storytelling in una cornice insolita come lo stadio milanese. Per Laila si tratta di un’importante occasione professionale, che le permette di consolidare la propria immagine nel mondo della moda internazionale e di affermarsi sempre di più oltre l’etichetta di compagna di Jannik Sinner. Rimane invece incerta la presenza del tennista.

Dopo il malore accusato al Roland Garros, Sinner si è sottoposto ad alcuni controlli medici a Milano prima di rientrare a Monaco per riprendere gli allenamenti in vista di Wimbledon. Tuttavia, non è escluso che possa decidere di raggiungere Laila all’ultimo momento, qualora gli impegni e le condizioni fisiche glielo permettessero.

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