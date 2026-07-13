“Laila Hasanovic è già la moglie di Sinner”, il retroscena dalla Germania dopo Wimbledon: cosa succede A sorpresa, all'indomani dalla vittoria di Wimbledon 2026, emerge una voce clamorosa su Jannik Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic: i due sarebbero già sposati

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Pur essendo ancora a inizio carriera, Jannik Sinner si sta togliendo tantissime soddisfazioni, dimostrando di essere una stella di prima grandezza del nostro tennis come non se ne vedeva da tempo. Vincere Wimbledon, a maggior ragione per due edizioni consecutive, non è da tutti e ha reso ancora più orgogliosi tutti i suoi tifosi, oltre ovviamente a chi gli vuole bene come Laila Hasanovic, la sua fidanzata che era presente sugli spalti in occasione della finalissima in cui lui ha battuto Alexander Zverev.

I due potrebbero però avere in serbo un segreto particolare che li riguarda, che fino ad ora non era trapelato, che sarebbe un’ulteriore conferma della solidità del loro legame.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Laila Hasanovic e Jannik Sinner: l’indiscrezione che fa rumore

Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono legati ormai da più di un anno, ma hanno finora cercato di vivere il loro rapporto cercando di tutelare il più possibile la loro privacy, pur senza nascondersi troppo. I due, infatti, non utilizzano i rispettivi profili social per video o foto scattati ad hoc, oltre a evitare di essere troppo presenti nelle occasioni ufficiali che riguardano entrambi cercando di catturare l’attenzioni dei curiosi. La modella non è ovviamente mancata alla finale di Wimbledon, pur non essendo stata presente nelle gare precedenti del torneo, al momento della vittoria del suo amato si è lasciata andare alla gioia del momento abbracciando il papà del tennista, ma senza gesti troppo eclatanti. Già questo dimostra però appieno come i due siano innamoratissimi e integrati anche nelle rispettive famiglie.

Non è però tutto, la coppia infatti potrebbe avere già compiuto un passo importante, di cui nessuno è a conoscenza. Secondo un’indiscrezione proveniente dalla Germania, infatti, i due fidanzati avrebbero già suggellato il loro legame con le nozze, pur senza fare alcun annuncio preliminare a riguardo. Non solo, evidentemente nessuno dei due, ma nemmeno il suo team e i suoi familiari più stretti, si sono lasciati scappare alcun elemento a riguardo.

A far pensare a questa teoria ci sarebbero due indizi che potrebbero non essere casuali. Innanzitutto l’abito bianco che la modella ha indossato in occasione della sua presenza al Festival di Cannes, decisamente semplice come è lei ma che è balzato subito agli occhi di tutti. Impossibile poi non notare alcuni dei suoi comportamenti, che tanti hanno notato anche a Wimbledon: lei sta agendo come "dovrebbe fare una moglie", ovvero del tutto riservata, senza alcuna mossa fuori posto ma presente nei momenti più importanti del suo amato. Ed è anche questo uno dei suoi punti di forza, come era accaduto per altre mogli dei tennisti più importanti, basti pensare a quelle di Roger Federer e Novak Djokovic, che avevano sottolineato a più riprese quanto il sostegno delle proprie compagne sia stato determinante in carriera. Insomma, se le nozze non ci sono già state Laila sembra avere davvero tutte le carte in regola per diventare la signora Sinner. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche