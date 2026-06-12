Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner dice sì ad Achille Lauro: cosa faranno insieme La modella danese è pronta a conquistare lo stadio più celebre di Milano per un evento che si terrà il 15 giugno prossimo. E tutto grazie all'invito del cantante.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Laila Hasanovic è pronta a ‘cambiare sport’, almeno per una sera. Dopo mesi passati sotto i riflettori in veste di nuova fidanzata del tennista Jannik Sinner, la modella danese si prende il suo spazio personale e dice sì alla chiamata di Achille Lauro: il 15 giugno sfilerà nel tempio del calcio, a San Siro, per l’evento tra moda e musica firmato dal cantautore, oggi nuovo direttore creativo di Dondup. Un debutto simbolico, mentre il numero 1 del mondo resterà – salvo sorprese – lontano dalla passerella. Ecco tutti i dettagli.

Laila Hasanovic, da Montecarlo a San Siro per dire ‘sì’ ad Achille Lauro

Negli ultimi mesi il volto di Laila Hasanovic è diventato familiare agli appassionati di tennis (e non solo) per un motivo preciso. La storia con Sinner, raccontata attraverso le immagini in tribuna accanto alla famiglia di Jannik, poi con le foto rubate nei tornei, fino ai video virali che hanno svelato la loro vita di coppia fuori dal campo: la vespa rossa fiammante su cui hanno sfrecciato tra le strade di Montecarlo, e le passeggiate a tre – lei, Jannik e il cane Snoopy – per la gioia dei passanti.

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L’ultimo avvistamento italiano risale proprio a Milano. Sinner, rientrato in città dopo una breve vacanza in Sardegna, si è fermato due giorni nel capoluogo lombardo per una serie di controlli medici dopo il malessere accusato al Roland Garros. All’uscita da Palazzo Parigi, hotel cinque stelle, il tennista è stato filmato insieme a Laila e a Snoopy: il video ha fatto il giro di X in poche ore, con tifosi e curiosi che si sono fermati chiedendo foto sia a lui che alla modella danese.

Ora però il baricentro della coppia, almeno per una sera, è destinato a spostarsi. Laila sarà l’unica protagonista di un evento che mette insieme moda, pop e calcio in uno dei templi dello sport italiano: San Siro. E tutto grazie all’invito speciale di Achille Lauro.

L’invito di Achille Lauro e l’evento Dondup a San Siro

Senza particolari indugi, la modella ha deciso accettare la proposta del cantante, da poco uscito dalla giuria di X Factor, che da qualche tempo ha aggiunto un nuovo tassello alla sua carriera diventando direttore creativo di Dondup.

Per il 15 giugno è in programma a San Siro un grande happening che unisce sfilata, moda e storytelling, pensato per lanciare le nuove collezioni del brand in un contesto decisamente non convenzionale. Niente passerelle tradizionali, ma uno stadio-simbolo per i modelli e le modelle in cui sfilare. E in mezzo a loro, Achille Lauro porterà il suo immaginario fatto di glam, contaminazioni e teatralità.

Proprio Laila sarà una delle protagoniste della serata: pronta a ‘cambiare campo’ dai box dei tornei ai riflettori del Meazza, incarna la figura perfetta per questo tipo di racconto ibrido, a cavallo tra sport, moda e lifestyle. Per lei è un’occasione unica per affermare la propria identità professionale, uscire dal solo ruolo di ‘fidanzata di Sinner’, e segnare un nuovo, importante passo nel circuito delle grandi sfilate internazionali.

Sinner tra salute e allenamenti: perché (probabilmente) non ci sarà

Appurata la presenza di Laila allo stadio, resta da capire se Jannik riuscirà a raggiungerla in veste di spettatore privilegiato. Al momento le possibilità sembrano risicate. Il tennista, dopo il malore al Roland Garros, ha dovuto mettere in pausa il calendario per sottoporsi a controlli approfonditi a Milano. Terminati gli esami, è poi rientrato a Monaco, dove ha ricominciato ad allenarsi e a pianificare con il suo team i prossimi appuntamenti.

La priorità assoluta, per lui, resta la condizione fisica in vista di Wimbledon. Il passaggio in città per i controlli è stato breve e scandito dagli esami medici, più che da momenti di puro glamour. Per questo, l’ipotesi di un suo arrivo a San Siro per la serata Dondup al fianco di Laila è, al momento, poco probabile. Ma ovviamente le speranze restano: la coppia ha già dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura tra privacy e visibilità, scegliendo quando esporsi e quando sparire. E se l’agenda e la salute lo permetteranno, non è escluso un blitz dell’ultimo minuto da parte del compagno di Laila. Dopotutto lei apprezzerebbe molto.

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