Laila Hasanovic conquista Venezia senza il suo Jannik Sinner (che 'soffre' a Torino): cosa succede La modella danese è sbarcata in laguna come testimonial di Armani. Per lei tanto lavoro e occasioni glamour, mentre il fidanzato è impegnato ancora nel recupero dall'infortunio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Non s’incrociano, stavolta, i destini di Laila Hasanovic e Jannik Sinner. La modella e fidanzata del tennista italiano è sbarcata da poco a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra del Cinema. Per lei un’ospitata in look impeccabile per Armani Beauty, brand con cui collabora da tempo, mentre Jannik sarebbe alle prese al momento con le cure al J Medical di Torino. Tra i due, tanti chilometri dopo un’estate di coppia in totale relax. Ma a separarli sono anche ambizioni e momenti, dato che la frustrazione – per la mancata partecipazione agli US Open – e la lontananza dal ‘lavoro’ vero e proprio sembrano dominare il presente di Sinner. E invece Laila prosegue con la consueta, fittissima agenda di impegni. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Laila Hasanovic, lo sbarco a Venezia in look total black

La modella danese Laila Hasanovic ha raggiunto Venezia, negli scorsi giorni, per partecipare come ospite alla prossima Mostra del Cinema in laguna. Nelle immagini diffuse di recente, la vediamo in look casual e total black, pantaloni lunghi e maglietta nera, più un paio di occhiali scurissimi e una borsetta (questa sì) chiara. Laila è stata invitata da Giorgio Armani, in veste di collaboratrice e volto d’eccezione, e pare che abbia già compiuto il tradizionale giro dei canali in motoscafo.

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Poi, per lei, il ritiro in una stanza d’albergo e la cena all’esclusivo Cip’s Club, ristorante d’alto livello per intenditori. Tutto questo tra eventi di lavoro e una routine come sempre stringente, mentre il suo Jannik Sinner non si è visto. E difficilmente troverà il tempo di fare un salto a Venezia.

In primis, perché è da sempre allergico al glamour e alle occasioni ‘scintillanti’, per così dire. In secondo luogo, perché dopo l’infortunio al ginocchio sembra concentrato al cento per cento sulla guarigione. Un processo faticoso e ancora lungo, purtroppo.

La terapia di Jannik Sinner a Torino e la sorpresa nello staff

Il tennista italiano, al momento, si troverebbe al J Medical di Torino per continuare la terapia di recupero. Mentre l’ultimo Slam dell’anno (gli US Open) se ne va senza la sua partecipazione, per Sinner rischia di crescere la frustrazione per un’assenza prolungata ma altamente necessaria. Il suo rivale Carlos Alcaraz è tornato in campo, nel frattempo, anche lui reduce da un infortunio lungo (al polso) e recentemente molto duro sul calendario fittissimo che i tennisti professionisti sono costretti a seguire. Carlos ha già fatto capire che si prenderà più pause, in futuro, e Jannik potrebbe fare lo stesso. A partire dallo stop forzato che lo tiene impegnato adesso.

Intanto, come annunciato da Sportnews.bz, nello staff dell’atleta italiano pare che sia arrivato un nuovo addetto a marketing e comunicazione, Michael Ranalter. Una figura che finora curava l’immagine dell’HC Pustertal (squadra di hockey altoatesina) e che a questo punto dovrebbe affiancare Alex Vittur (manager) nel team di Sinner. Il ruolo esatto del nuovo arrivato non è stato ancora annunciato. Ma resta chiara la direzione: una crescita continua e costante, che passa anche dalla squadra attorno all’atleta. Nella speranza di un imminente ritorno alla ‘normalità’ del campo da gioco, ginocchio permettendo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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