Laetitia Casta e l'ossessione per i vicini: il suo nuovo inquietante film scuote l'Italia
Laetitia Casta torna protagonista nei cinema italiani col film Il Delitto del 3° Piano: è una donna ossessionata dai suoi vicini di casa
C’è una data da segnare sul calendario: il 16 aprile 2026. Quel giorno l’affascinante Laetitia Casta torna al cinema col film Il Delitto del 3° Piano, una pellicola francese che mescola mistero e risate e di cui è uscito il trailer ufficiale. È un chiaro omaggio ai vecchi film di Hitchcock, quelli in cui il protagonista spia i vicini e finisce nei guai.
Laetitia Casta ossessionata dai vicini di casa: la trama e il trailer del suo nuovo film
I protagonisti sono Anna e Pierre, una coppia di sposi che non sta passando un bel periodo. Lei insegna cinema all’università, mentre lui scrive libri gialli ma ha perso l’ispirazione. Per passare il tempo e scacciare la noia, iniziano a fare i curiosi: si mettono a spiare i nuovi vicini che abitano al terzo piano del loro palazzo. Quello che era solo un gioco diventa però una fissazione pericolosa. La moglie del vicino sparisce nel nulla e in casa compaiono tracce sospette, come un orologio sporco di sangue. I due decidono quindi di giocare ai detective, rischiando grosso ma scoprendo che questa avventura sta finalmente riaccendendo la passione nel loro matrimonio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il film punta su tre attori francesi bravissimi: Laetitia Casta, attrice francesca celebre e amata anche in Italia, che interpreta Anna; Gilles Lellouche nel ruolo del marito Pierre e Guillaume Gallienne, un attore molto famoso in Francia, che qui interpreta un personaggio misterioso.
Ecco il trailer ufficiale de Il Delitto del 3° Piano:
I successi italiani di Laetitia Casta
Tornando a Laetitia Casta, per noi l’attrice è un volto di casa. Molti la ricordano giovanissima nel primo film di Asterix & Obelix (era la bellissima Falbala) o nella commedia con Fabio De Luigi, Una donna per amica. Ma il ricordo più bello è sicuramente legato al Festival di Sanremo: nel 1999 fece innamorare tutti accanto a Fabio Fazio, e i due sono tornati insieme sul palco dell’Ariston nel 2014 per festeggiare quel legame speciale che dura da anni.
Potrebbe interessarti anche
Apex, Charlize Theron braccata nel trailer del nuovo film Netflix (c'è anche una star di Sing)
Il colosso dello streaming ha diffuso il nuovo trailer del film action con protagoni...
Harry Potter, il primo trailer della serie TV HBO mostra scene mai viste prima nei film
La serie TV Harry Potter e la Pietra Filosofale si mostra in un primo ed emozionante...
Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, la nuova vita si trasforma in tragedia nel nuovo film al cinema
Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua sono i protagonisti del nuovo film Benvenuti i...
Ténor - La grande occasione: la tragedia dietro le quinte che ha cambiato per sempre il film francese su rap e lirica
Dalla banlieue al Palais Garnier: il sorprendente viaggio di un talento nascosto (in...
Yellowstone diventa più spietato che mai: in arrivo lo spin-off che segna il ritorno di due personaggi amatissimi
Lo spin-off di Yellowstone, Dutton Ranch, è pronto a debuttare su Paramount+: nuovi ...
Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker rinasce nel trailer del nuovo film MCU
Sul web ha fatto la sua comparsa il trailer del prossimo film di Spidey, in uscita i...
Fabio De Luigi con Valentina Lodovini, stasera in Tv (gratis) un gioiello della commedia italiana: un film per ridere e riflettere
Una serata ricchissima: dall’azione di Men in Black: International su TV8 ai misteri...
Anne Hathaway, dopo Il Diavolo veste Prada 2 arriva l'avventura più estrema (e paurosa) della sua vita sul set
Dopo Il Diavolo veste Prada 2, arriva per Anne Hathaway un'avventura del tutto diver...