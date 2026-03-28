Laetitia Casta e l'ossessione per i vicini: il suo nuovo inquietante film scuote l'Italia Laetitia Casta torna protagonista nei cinema italiani col film Il Delitto del 3° Piano: è una donna ossessionata dai suoi vicini di casa

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C’è una data da segnare sul calendario: il 16 aprile 2026. Quel giorno l’affascinante Laetitia Casta torna al cinema col film Il Delitto del 3° Piano, una pellicola francese che mescola mistero e risate e di cui è uscito il trailer ufficiale. È un chiaro omaggio ai vecchi film di Hitchcock, quelli in cui il protagonista spia i vicini e finisce nei guai.

Laetitia Casta ossessionata dai vicini di casa: la trama e il trailer del suo nuovo film

I protagonisti sono Anna e Pierre, una coppia di sposi che non sta passando un bel periodo. Lei insegna cinema all’università, mentre lui scrive libri gialli ma ha perso l’ispirazione. Per passare il tempo e scacciare la noia, iniziano a fare i curiosi: si mettono a spiare i nuovi vicini che abitano al terzo piano del loro palazzo. Quello che era solo un gioco diventa però una fissazione pericolosa. La moglie del vicino sparisce nel nulla e in casa compaiono tracce sospette, come un orologio sporco di sangue. I due decidono quindi di giocare ai detective, rischiando grosso ma scoprendo che questa avventura sta finalmente riaccendendo la passione nel loro matrimonio.

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Il film punta su tre attori francesi bravissimi: Laetitia Casta, attrice francesca celebre e amata anche in Italia, che interpreta Anna; Gilles Lellouche nel ruolo del marito Pierre e Guillaume Gallienne, un attore molto famoso in Francia, che qui interpreta un personaggio misterioso.

Ecco il trailer ufficiale de Il Delitto del 3° Piano:

I successi italiani di Laetitia Casta

Tornando a Laetitia Casta, per noi l’attrice è un volto di casa. Molti la ricordano giovanissima nel primo film di Asterix & Obelix (era la bellissima Falbala) o nella commedia con Fabio De Luigi, Una donna per amica. Ma il ricordo più bello è sicuramente legato al Festival di Sanremo: nel 1999 fece innamorare tutti accanto a Fabio Fazio, e i due sono tornati insieme sul palco dell’Ariston nel 2014 per festeggiare quel legame speciale che dura da anni.

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