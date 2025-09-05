Trova nel Magazine
Lady Gaga è la vedova nera italiana su Prime Video

Dalla dura risposta dei Gucci al super cast del film che riporta a galla segreti e scandali della famiglia italiana

Un film che ha fatto indubbiamente parlare di sé, tra lusso, passioni e intrighi: House of Gucci racconta una delle vicende più chiacchierate della moda italiana, e un mistero crime ancora oggi dibattuto, con una Lady Gaga sorprendente nei panni di Patrizia Reggiani e un cast di star internazionali dirette dal grande Ridley Scott. Rivediamo i dettagli sulla pellicola

La trama di House of Gucci

La storia segue l’ascesa e la caduta della famiglia Gucci attraverso tre decenni. Tutto comincia con l’incontro tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, un legame che in apparenza nasce dall’amore ma che presto si intreccia con ambizioni personali e giochi di potere. Patrizia spinge Maurizio a prendere il controllo dell’azienda di famiglia, innescando una serie di conflitti e rivalità interne. Con il passare del tempo, la relazione tra i due si deteriora: Maurizio si allontana e intraprende una storia con Paola Franchi, mentre Patrizia, determinata a non perdere ciò che considera suo, trama e reagisce con decisioni che porteranno a un epilogo drammatico e segnato da scandali e qualcosa di ancora più oscuro.

Il cast del capolavoro di Ridley Scott

Il film vanta un cast eccezionale. Lady Gaga dà vita a Patrizia Reggiani con intensità e un grande studio del personaggio, confermando il suo talento anche come attrice. Accanto a lei, Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, inizialmente timido e riservato che si trasforma in una vera star, che minaccia di oscurare la propensione per gli affari della moglie. Al Pacino è Aldo Gucci, carismatico ma manipolatore, mentre Jared Leto veste i panni del fragile Paolo Gucci. Completano il cast principale Jeremy Irons nei panni di Rodolfo Gucci, Salma Hayek come Pina Auriemma, Camille Cottin come Paola Franchi, Jack Huston e Reeve Carney. Tutti insieme rendono credibile e avvincente la tensione e il dramma che caratterizzano la storia della famiglia.

Le curiosità: dalla storia originale ai costumi da sogno

Il film si ispira al libro The House of Gucci di Sara Gay Forden, che ha ricostruito nei dettagli le dinamiche della famiglia e i fatti che hanno portato alla loro caduta. Ridley Scott, affascinato dalla complessità della vicenda, ha scelto di trasformarla in un dramma cinematografico dal respiro internazionale. La scenografia è curata da Arthur Max, i costumi sono studiati da Janty Yates e la fotografia da Dariusz Wolski, mentre le musiche sono di Harry Gregson-Williams. Pur essendo ispirato a fatti reali, il film ha un ritmo e delle dinamiche inedite, che hanno generato molte lamentele da parte di alcune delle personalità rappresentato del dramma, compresa la stessa Patrizia Reggiani.

Dove e quando vederlo in streaming

House of Gucci è disponibile in streaming su Prime Video, perfetto per chi vuole scoprire o rivivere la storia della famiglia Gucci tra intrighi, potere e passione, con un cast memorabile e una regia di alto livello.

