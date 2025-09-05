Lady Gaga è la vedova nera italiana su Prime Video
Dalla dura risposta dei Gucci al super cast del film che riporta a galla segreti e scandali della famiglia italiana
Un film che ha fatto indubbiamente parlare di sé, tra lusso, passioni e intrighi: House of Gucci racconta una delle vicende più chiacchierate della moda italiana, e un mistero crime ancora oggi dibattuto, con una Lady Gaga sorprendente nei panni di Patrizia Reggiani e un cast di star internazionali dirette dal grande Ridley Scott. Rivediamo i dettagli sulla pellicola
La trama di House of Gucci
Il cast del capolavoro di Ridley Scott
Il film vanta un cast eccezionale. Lady Gaga dà vita a Patrizia Reggiani con intensità e un grande studio del personaggio, confermando il suo talento anche come attrice. Accanto a lei, Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, inizialmente timido e riservato che si trasforma in una vera star, che minaccia di oscurare la propensione per gli affari della moglie. Al Pacino è Aldo Gucci, carismatico ma manipolatore, mentre Jared Leto veste i panni del fragile Paolo Gucci. Completano il cast principale Jeremy Irons nei panni di Rodolfo Gucci, Salma Hayek come Pina Auriemma, Camille Cottin come Paola Franchi, Jack Huston e Reeve Carney. Tutti insieme rendono credibile e avvincente la tensione e il dramma che caratterizzano la storia della famiglia.
Le curiosità: dalla storia originale ai costumi da sogno
Il film si ispira al libro The House of Gucci di Sara Gay Forden, che ha ricostruito nei dettagli le dinamiche della famiglia e i fatti che hanno portato alla loro caduta. Ridley Scott, affascinato dalla complessità della vicenda, ha scelto di trasformarla in un dramma cinematografico dal respiro internazionale. La scenografia è curata da Arthur Max, i costumi sono studiati da Janty Yates e la fotografia da Dariusz Wolski, mentre le musiche sono di Harry Gregson-Williams. Pur essendo ispirato a fatti reali, il film ha un ritmo e delle dinamiche inedite, che hanno generato molte lamentele da parte di alcune delle personalità rappresentato del dramma, compresa la stessa Patrizia Reggiani.
Dove e quando vederlo in streaming
House of Gucci è disponibile in streaming su Prime Video, perfetto per chi vuole scoprire o rivivere la storia della famiglia Gucci tra intrighi, potere e passione, con un cast memorabile e una regia di alto livello.
