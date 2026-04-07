Lady Gaga, il forfait choc a poche ore dal concerto. Le parole che gelano i fan: “La situazione è peggiorata”
La cantante americana ha annunciato su Instagram di essere costretta a rinunciare all'esibizione di questa sera. Alla base della scelta un'infezione respiratoria.
A poche ore dal sipario, Lady Gaga ha dovuto alzare bandiera bianca. La cantante americana, al secolo Stefani Germanotta, ha annunciato via Instagram la cancellazione del concerto previsto questa sera a Montreal, in Canada. Il motivo sarebbe l’aggravarsi di un’infezione nelle ultimissime ore, nonostante ripetuti tentativi di gestirla con riposo e cure. Un annuncio che ha colto decisamente di sorpresa i fan, dopo due date già sold out nella stessa città giovedì e venerdì scorso. Ecco tutti i dettagli qui sotto.
Lady Gaga, il forfait choc a poche ore dal concerto
Lady Gaga ha scelto Instagram per comunicare direttamente con il suo pubblico, con un messaggio personale e senza filtri: "Ciao a tutti. Mi dispiace tantissimo dirvi che non posso esibirmi stasera e devo cancellare il concerto". La cantante americana ha spiegato di aver combattuto contro un’infezione respiratoria negli ultimi giorni, cercando di riposare e recuperare, ma a quanto pare la situazione è peggiorata al punto da rendere impossibile l’esibizione. "Il mio medico", ha aggiunto, "mi ha fortemente consigliato di non esibirmi oggi e, a dire il vero, non credo che riuscirei a offrirvi uno spettacolo all’altezza di quello che meritate."
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Ma le parole che più hanno colpito i fan sono quelle finali, in cui Gaga non nasconde il dolore per la cancellazione imprevista: "So quanto sia deludente e non potrei sentirmi peggio per avervi deluso…Mi dispiace davvero per tutti quelli che avevano programmato di esserci e di supportarmi. Essere a Montreal ed esibirmi per voi giovedì e venerdì è stato magico e profondamente significativo…A tutti coloro che sarebbero venuti stasera: sono devastata e mi dispiace davvero tanto".
Un messaggio autentico, lontano dalla solita comunicazione ‘istituzionale’ di chi gestisce i grandi tour come quello di Gaga. E che questo ha toccato nel profondo la sua fanbase mondiale.
The Mayhem Ball, il super tour di Lady Gaga tra Parigi e New York
La cancellazione del concerto arriva in un momento molto delicato nel calendario di Lady Gaga. Quello di stasera sarebbe stato il terzo e ultimo appuntamento a Montreal del The Mayhem Ball, il tour mondiale che accompagna l’uscita del nuovo attesissimo disco dell’artista. Da mesi la cantante sta girando il mondo con uno show che unisce musica, arte e moda, toccando alcune delle città più importanti del pianeta: New York, Parigi, Los Angeles, Tokyo. Ora, con il tour quasi concluso, l’infezione respiratoria le ha imposto uno stop forzato proprio a un passo dal gran finale.
Il prossimo appuntamento, il 13 aprile al Madison Square Garden di New York, sarà quello conclusivo. Una data su cui Gaga sta concentrando tutte le energie, con l’auspicio di essere guarita in tempo per chiudere in bellezza un percorso straordinario.
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