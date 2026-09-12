Lady Gaga è diventata mamma: il sogno coronato con Michael Polansky e il mistero sulla gravidanza La popstar ha accolto il primo figlio con Michael Polansky dopo anni in cui aveva raccontato il desiderio di costruire una famiglia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Lady Gaga è diventata mamma per la prima volta. La cantante, che ha compiuto 40 anni, e il compagno Michael Polansky hanno accolto il loro primo figlio, aprendo un nuovo capitolo della loro relazione lontano dalla consueta esposizione mediatica. La notizia è stata anticipata da Page Six e successivamente rilanciata da diverse testate americane, mentre alcune fotografie hanno mostrato la popstar insieme al neonato durante una passeggiata nel Nord della California.

Lady Gaga e Michael Polansky: la prima apparizione con il bambino

Gli scatti hanno immediatamente attirato l’attenzione perché mostrano Lady Gaga con il piccolo stretto a sé attraverso una fascia porta neonato. L’artista appare in abiti molto semplici, con un pigiama e un cardigan, in un’immagine che restituisce un momento decisamente privato della sua nuova quotidianità. Al momento, però, non sono stati resi pubblici né il nome del bambino né la data di nascita e nemmeno altri dettagli sulla sua identità. La coppia, inoltre, non ha accompagnato la notizia con un annuncio ufficiale sui social. Una scelta che sembra perfettamente in linea con la discrezione mantenuta negli ultimi anni da Gaga e Polansky, soprattutto per quanto riguarda la loro vita lontano dal lavoro.

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Un desiderio raccontato da Lady Gaga

La maternità non sarebbe arrivata come un progetto improvviso. Lady Gaga aveva infatti parlato più volte, nel corso degli anni, del desiderio di diventare madre. Già nel 2019 aveva inserito la possibilità di avere dei figli tra gli obiettivi che immaginava per il proprio futuro: "Voglio fare più film, voglio avere dei figli". Il tema era tornato con ancora maggiore forza nell’ottobre 2025, quando, ospite del Late Show with Stephen Colbert, aveva raccontato quanto desiderasse diventare mamma. "Quello che desidero davvero è essere mamma", aveva dichiarato, aggiungendo: "Spero che questo sia il mio prossimo ruolo da protagonista".

Le ipotesi sulla nascita del bambino

Proprio la grande riservatezza mantenuta dalla coppia ha alimentato nelle ultime ore diverse teorie. Non essendo stata resa pubblica alcuna informazione sul percorso che ha portato alla nascita del bambino, alcuni hanno ipotizzato che Gaga possa aver affrontato una gravidanza lontano dai riflettori, riuscendo a proteggere completamente la propria privacy. Altri hanno invece avanzato l’ipotesi della gestazione per altri, mentre in rete c’è anche chi ha parlato di adozione. Nessuna di queste possibilità è stata confermata da Lady Gaga o da Michael Polansky, quindi al momento restano semplicemente supposizioni nate dalla mancanza di informazioni.

Lady Gaga e Michael Polansky, dalla coppia alla famiglia

La relazione tra Lady Gaga e Michael Polansky è iniziata nel 2020 ed è diventata negli anni una presenza stabile nella vita della cantante. I due hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2024, quando Gaga lo presentò pubblicamente come "il mio fidanzato" durante le Olimpiadi di Parigi. Da allora la coppia ha continuato a proteggere con attenzione la propria sfera privata. La nascita del loro primo figlio sembra quindi inserirsi nella stessa scelta: condividere soltanto ciò che desiderano, lasciando fuori dai riflettori i dettagli più personali della loro nuova vita da genitori. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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