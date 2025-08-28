Su RaiPlay stanno tutti guardando questo film con una travolgente Alba Rohrwacher: è tratto da un romanzo struggente
Amori, rancori e drammi familiari nel film tratto da libro di Domenico Starnon: Alba Rohrwacher è travolgente in un film che non potete assolutamente perdere
Sulla lunga scia dei film disponibili su RaiPlay, c’è un titolo che sicuramente avrete già sentito per il grande successo che ha riscosso. Si tratta di Lacci, un film diretto da Daniele Lucchetti, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone e con protagonisti Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio. Abbiamo suscitato la vostra curiosità, vero? Sicuramente vorrete sapere di cosa parla… e noi vi accontenteremo. Proseguite la lettura per saperne di più (non ve ne pentirete).
Lacci, trama e cast del film con Alba Rohrwacher
Su RaiPlay è disponibile il film Lacci, con Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, che ha partecipato alla sceneggiatura insieme a Daniele Luchetti e Francesco Piccolo. Ambientato a Napoli negli anni ’80, il film racconta la storia di Aldo e Vanda, coppia apparentemente felice: lei vive con i figli, lui lavora a Roma e viaggia spesso. Il loro matrimonio entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trenta anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati, ma i "lacci" che dovevano unire la famiglia diventano strumenti di dolore reciproco, che coinvolgono anche i figli Anna e Sandro, ormai adulti, chiamati a confrontarsi con la verità.
Nel cast troviamo anche i seguenti attori: Laura Morante, Giovanna Mezzogiorno, Silvio Orlando, Adriano Giannini, Linda Caridi, Francesca De Sapio. La pellicola è stata apprezzata dalla critica per la regia e le performance degli attori, affrontando con sensibilità temi complessi come il tradimento, le dinamiche familiari e la difficoltà di mantenere le promesse matrimoniali.
Le parole del regista sul film
Secondo il regista, Lacci parla delle forze che legano le persone, anche quando l’amore svanisce, mostrando i danni causati dal tradimento e dalla sofferenza nelle relazioni familiari: "Non è solo l’amore a unire le persone, ma anche ciò che resta quando l’amore non c’è più. Si può restare assieme per rancore, nella vergogna, nel disonore, nel folle tentativo di tener fede alla parola data. Lacci racconta i danni che l’amore causa quando ci fa improvvisamente cambiare strada e quelli – peggiori – che produce quando smette di accompagnarci."
Qualche curiosità su Lacci e dove vederlo in streaming
Presentato alla 77ª Mostra di Venezia come film d’apertura fuori concorso, Lacci ha colpito per l’intensità emotiva e la fedeltà al romanzo. La sceneggiatura di Luchetti, Starnone e Francesco Piccolo approfondisce la psicologia dei personaggi. Il film ha ricevuto riconoscimenti e candidature, tra cui ai David di Donatello e al Globo d’Oro, consolidandosi tra le opere italiane più importanti degli ultimi anni.
