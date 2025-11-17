I Labubu conquistano il cinema: il fenomeno trasforma (anche) One Piece Dal successo virale alle sale cinematografiche: i Labubu di Pop Mart (amati dai collezionisti) sbarcano sul grande schermo grazie a Sony Pictures. I dettagli

In pochissimo tempo sono diventati un vero e proprio fenomeno globale, attirando milioni di collezionisti e fan che li hanno adorati dal primo momento. I Labubu, i pupazzetti cinesi di Pop Mart, stanno per fare ‘il grande passo’ grazie a Sony che, a quanto pare, starebbe lavorando a un film su di loro. Incredibile, vero? Se dovesse essere così, c’è già chi crede fermamente che sarà un grandissimo successo ma, scopriamo insieme tutti i dettagli.

I Labubu, Sony al lavoro sul film basato sui famosi pupazzetti cinesi: cosa sappiamo

I celebri pupazzetti Labubu, ideati da Kasing Lung e ispirati al folklore norreno e alla serie The Monsters, stanno per sbarcare sul grande schermo: stando a quanto si apprende da Hollywood Reporter e rilanciato da Variety, Sony ha acquisito i diritti per sviluppare un film, anche se non è ancora chiaro se sarà animato o live-action. Pop Mart ha iniziato a commercializzare i prodotti Labubu nel 2019, ottenendo un enorme successo grazie alle blind box: scatole misteriose che rendono difficile prevedere quale personaggio contengano, spingendo i fan a comprare più volte per completare la collezione. La linea The Monsters ha generato 430 milioni di dollari, circa il 23,3% del fatturato annuo di Pop Mart, cifra salita a 670 milioni nella prima metà del 2025. Il marchio ha conosciuto una popolarità mondiale soprattutto da aprile 2024, quando Lisa dei Blackpink è stata fotografata con un portachiavi Labubu, scatenando una vera e propria mania prima in Thailandia e nel Sud-est asiatico e poi nel resto del mondo. Ad oggi, sono state prodotte oltre 300 versioni di Labubu, di varie dimensioni e materiali, con prezzi che vanno dai circa 20 euro del modello base ai quasi mille delle edizioni giganti da oltre 90 cm.

Labubu X One Piece: la collezione che ha fatto impazzire tutti

Per chi non lo sapesse, Pop Mart è un’azienda cinese famosa per i suoi designer toy, figure da collezione spesso vendute in blind box, scatole cieche che celano il modello fino all’apertura. Tra le sue linee di punta c’è (appunto) Labubu, personaggio "ugly-cute" creato da Kasing Lung, la cui popolarità ha spinto Pop Mart a risultati finanziari straordinari: nel primo semestre 2025 l’utile netto è cresciuto quasi del 400% e i ricavi oltre il 200%. Ogni figura, alta circa 9 cm e realizzata in PVC/ABS, poggia su una base metallica ("belly‑coin"). Proprio sull’ondata di questo grande successo, Pop Mart ha collaborato con One Piece per creare mini‑figure Labubu che trasformano i personaggi iconici (Luffy, Zoro, Nami, Chopper e altri) in versioni "monster", mantenendo i tratti caratteristici del design di Eiichiro Oda. Tra le varianti più ricercate c’è la ‘variante segreta’ Labubu Rufy in Gear 5, con probabilità molto basse di estrazione (1 su 144).

La collezione è presente anche in Europa e Italia, venduta su siti specializzati a prezzi variabili (circa 29,90 € per blind box) e nel negozio ufficiale italiano con set completi. La partnership con One Piece sfrutta la popolarità del brand per ampliare l’offerta di Pop Mart. Si sa, infatti, che l’anime nato dal manga di Eiichiro Oda è tra i più influenti e seguiti al mondo, tanto che Netflix ha realizzato anche una serie tv, attualmente giunta alla terza stagione ma ancora in corso, che ha ottenuto altrettanto successo.

