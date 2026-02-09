Scontro in diretta tra Tommaso Zorzi e la nuova fiamma spagnola di Can Yaman: "Magari non vai in tv a raccontarlo" Dalla cena a Madrid alle polemiche social, passando per il confronto in studio e le osservazioni di Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo in diretta a La volta buona.

La vicenda che ha coinvolto Lorena Ramiro e Can Yaman continua a tenere banco tra gossip, social network e televisione, trasformandosi nel giro di pochi giorni in un caso mediatico che ha superato anche i confini spagnoli arrivando in Italia. Dopo una prima ospitata, l’influencer spagnola è tornata in diretta a La Volta Buona per chiarire nuovamente la sua posizione e rispondere alle critiche e alle accuse ricevute online in merito alla presunta liaison con Can Yaman.

Lorena Ramiro e Can Yaman: il racconto della cena e il primo chiarimento

Tutto nasce da una cena a Madrid, avvenuta durante il soggiorno lavorativo dell’attore turco in Spagna. Una serata che Lorena Ramiro aveva già confermato, senza però mai entrare nei dettagli del loro rapporto. Nonostante ciò, la narrazione pacata dell’influencer non è bastata a placare le polemiche, anzi ha alimentato un’ondata di sospetti secondo cui la giovane avrebbe mentito su quanto accaduto dopo l’incontro. Proprio per questo motivo, Ramiro è tornata nello studio di Caterina Balivo per spiegare ancora una volta come si sono svolti i fatti. In diretta ha chiarito senza esitazioni: "Alla cena non eravamo soli, mi disse che sarebbe stata una serata con altri amici, con lui c’era anche una coppia di amici, un amico con la compagna. Ho chiesto se dovevo portare le mie amiche, e lui ha detto di no".

Le accuse sui social e il caso del video analizzato a La Volta Buona

Gran parte delle critiche, soprattutto provenienti dalla Spagna, si sono concentrate su un video pubblicato su TikTok che, secondo alcuni utenti, dimostrerebbe una versione diversa dei fatti, dimostrando che non ci sarebbe stato alcun dopo cena, come lasciato immaginare. Anche su questo punto Lorena Ramiro è stata categorica: "Per quanto riguarda la discoteca è un video che ho messo su tik tok, del giorno prima, infatti sono vestita diversamente". Nonostante le spiegazioni, il clima sui social è rimasto pesante, con accuse di mala fede e messaggi offensivi.

Il confronto in studio e l’osservazione di Tommaso Zorzi

Durante la puntata, in studio è intervenuto anche Tommaso Zorzi, che ha espresso un punto di vista piuttosto diretto: "Se uno è veramente interessato magari ti chiudi un po’ piuttosto che andare subito in tv a raccontarlo". Un’osservazione che ha aperto un breve confronto, subito raccolto dalla diretta interessata: "Io mi sono difesa, non volevo raccontare nulla, ho ricevuto offese e minacce. Durante quella settimana non ho detto nulla sulla cena, non ho pubblicato nulla in rete per diversi giorni". Parole che sottolineano come la scelta di tornare in televisione non sia stata dettata dalla voglia di visibilità, ma dalla necessità di chiarire.

Il rapporto con Can Yaman

Concludendo Lorena Ramiro ha voluto precisare anche un altro aspetto centrale della vicenda, ovvero la posizione di Can Yaman. L’influencer ha spiegato che l’attore è perfettamente al corrente della sua presenza in trasmissione e che non ci sarebbero tensioni tra loro: "Certo che sa che sono qui oggi e non credo si sia arrabbiato perchè non sto dicendo nulla di male".

