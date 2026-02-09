Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Iva Zanicchi sconvolge il pubblico dopo la morte del marito: "L'ho visto seduto al tavolo", Balivo senza parole

Iva Zanicchi si racconta a La volta buona, tra ricordi dolorosi e ricordi pieni d'amore, svela in diretta dettagli segreti sulla sua vita privata.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Oggi a La volta buona, il salotto televisivo condotto da Caterina Balivo sull’ammiraglia Rai, ha ospitato Iva Zanicchi, che ha raccontato con sincerità e grande emozione episodi della sua vita privata che raramente vengono condivisi in pubblico. Tra ricordi di grandi successi e momenti di dolore profondo, l’artista si è aperta parlando della perdita del fratello Antonio durante la pandemia da Covid e del marito Fausto Pinna.

Il legame speciale di Iva Zanicchi con il fratello

Momenti di forte emozione si sono vissuti quando Iva Zanicchi ha ricordato il fratello Antonio, morto sei anni fa: "E’ morto poverino durante il Covid. Eravamo io, mia sorella e lui all’ospedale perchè l’avevamo preso, ma noi ci hanno poi fatto andare, mentre lui lo hanno tenuto sotto osservazione per qualche altro giorno perchè era cardiopatico… Arrivo a casa e mi ha telefonato e mi ha detto di essere certo che sarebbe arrivato alla fine". La cantante ha ricordato come il fratello fosse il vero artista della famiglia: "Lui era il più giovane, ed era il vero artista di casa, suonava ogni strumento senza aver mai studiato musica, scriveva poesia bellissime, cantava e poi era un pittore straordinario. Io in casa ho sto suoi quadri". La Balivo ha mostrato una clip del fratello, sottolineando la sua versatilità artistica e la passione che trasmetteva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il dolore più grande della cantante: la morte del marito

Iva Zanicchi ha confessato che, nonostante la perdita dei genitori e del compagno Fausto, la morte del fratello ha rappresentato il dolore più intenso della sua vita: "Io l’ho adorato…Certo, la scomparsa dei genitori, ma erano anziani…Il dolore più grande forse è stata la morte di mio fratello e subito dopo quella legata alla scomparsa del mio compagno Fausto Pinna…Non posso certo dimenticarlo…Per me mio fratello era come un figlio, dolore più grande…". La cantante ha ripercorso gli ultimi giorni passati in ospedale insieme al fratello, sottolineando l’ultima telefonata: "Mi ha chiamato e mi fa: ‘Chiamo te, Iva, io sono arrivato alla fine. Tu sei come una mamma per me’. E la notte era morto. Il dolore più crudo della mia vita".

La volta buona: l’amore eterno di Iva Zanicchi per Fausto Pinna

La Zanicchi ha raccontato con dolcezza e ironia anche la storia d’amore con Fausto Pinna: "Io e Fausto eravamo sempre insieme. Una volta eravamo al ristorante, passa una bella donna e lui la guarda. Alla terza volta l’ho fermata e le ho detto: ‘Signora, è inutile che passa ancora davanti a lui perché qui ci sono io’". L’artista ha ricordato come la loro complicità fosse unica e duratura: "Quarant’anni insieme di fedeltà assoluta perché gliel’ho impedito io". Anche dopo la morte di Fausto, Iva Zanicchi sente ancora la sua presenza: "Un giorno, nel dormiveglia apro gli occhi e vedo, ti giuro, Fausto seduto al tavolo e gli ho detto ‘Pippi’ mi sono svegliata e lui non c’era più ma era reale. Io lo sento anche quando vado a dormire ma non dovete aver paura, anzi".

Le frecciate a Mina e Ornella Vanoni

Tra i ricordi più leggeri, Iva Zanicchi ha parlato della rivalità con Mina e del confronto con Ornella Vanoni, con autoironia e affetto: "Mina, tu che sei lassù… lassù in Svizzera! Se c’è stata davvero una cantante che ho amato, adorato e cercato di imitare, sei tu! Sei una jazzista, hai una voce incredibile". E prosegue con una battuta affettuosa: "Per esempio Vanoni non ha la tua voce, ma aveva la sensibilità che arrivava al cuore. Poi c’è Zanicchi che aveva sia l’una che l’altra. Scherzo!".

Potrebbe interessarti anche

Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, chi è il primo marito Antonio Ansoldi: le corna, la verginità all'altare e il dolore per Fausto Pinna

La cantante si è sposata a 27 anni con un produttore musicale, da cui ha avuto la fi...
Iva Zanicchi

È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto: l’addio commosso di Iva Zanicchi

Sui social il messaggio di addio di Iva Zanicchi per Raffaella Bragazzi, indimentica...
Domenica In cosa successo puntata 14 dicembre 2025

Domenica In, Mara Venier crolla dopo la gaffe: "Giornata terribile". E Zanicchi la sfotte: "Sempre rinco**ionita"

A Domenica In Giorgio Panariello e Iva Zanicchi si raccontano tra carriera, amori e ...
Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, la mancanza del marito Fausto e la rivelazione choc: “Ho tradito, non sono una santa”

La cantante si è raccontata in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “Dolce fa...
Iva Zanicchi e Samira Lui

Samira Lui conduce "Ok il prezzo è giusto"? Iva Zanicchi la ‘incorona’: “È pronta”. Poi la proposta clamorosa

La cantante ha commentato positivamente il possibile 'sbarco' della modella nel game...
Angelo Perrone e Caterina Balivo

Ornella Vanoni e il segreto del brano rubato a Mina, la rivelazione choc: "Tutta colpa di Malgioglio"

Un racconto dove il ricordo di Ornella Vanoni si intreccia alle parole di Angelo Per...
Iva Zanicchi vita privata

Iva Zanicchi, la vita privata: i flirt famosi, le nozze con Tonino Ansoldi e il grande amore per Fausto Pinna

Questa sera all'Ariston, l'Aquila di Ligonchio riceverà il Premio alla Carriera: "Lo...
Iva Zanicchi

Iva Zanicchi una vera belva da Francesca Fagnani, frecciata a Mina: "Rimani a Lugano, non ti muovere"

Tra frecciate a Mina, guai col fisco e profezie sulla Rai, Iva Zanicchi si racconta ...
Rosanna Fratello

Rosanna Fratello su Ornella Vanoni: “Sono scoppiata a piangere”. Poi scintille con la Balivo: “Mi hai tolto la parola”

Ospite nel salotto de La Volta Buona, la cantante ha ricordato con commozione l'amic...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Fausto Maria Sciarappa

Fausto Maria Sciarappa
Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio
Tony Pitony

Tony Pitony
Domenico Marocchi

Domenico Marocchi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963