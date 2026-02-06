Caterina Balivo gela Ivano Michetti per un commento fuori luogo in diretta: "Tu sorridi, ma è stato agghiacciante" Parole ambigue finite subito sotto osservazione durante la puntata di La volta buona, con Caterina Balivo decisa a chiarire confini e toni davanti al suo ospite.

La puntata appena conclusa de La volta buona ha avuto un momento di confusione al limite del surreale quando in studio è arrivato Ivano Michetti, voce e chitarra dei Cugini di Campagna, reduce dall’acceso confronto avvenuto a I Fatti Vostri con l’occupante abusiva della sua abitazione. Un episodio che aveva fatto parlare per i toni durissimi, tanto da richiedere l’intervento della conduttrice Caterina Balivo.

La scena a I Fatti Vostri e l’accusa di Caterina Balivo a Ivano Michetti

Caterina Balivo ha scelto di non glissare e di partire proprio da lì, mandando in onda il momento incriminato della trasmissione mattutina. Una scena che aveva visto l’artista arrivare a togliersi una scarpa e a lanciarla al centro dello studio, in chiara polemica con la donna che vive nella sua casa insieme al figlio. Un gesto che aveva alzato ulteriormente la tensione di un confronto già molto acceso.

Dopo la messa in onda del filmato, mentre il diretto interessato lo riguardava ridendo, la conduttrice non ha nascosto il proprio giudizio, sottolineando come quel comportamento non fosse accettabile, lasciando poco spazio a giustificazioni di qualsiasi tipo: "Ivano tu sorridi, ma credimi che la scena è stata agghiacciante perché non si fa". Una vera e propria tirata di orecchie in diretta, che ha segnato uno dei momenti più forti dell’intervista e che ha ribadito l’importanza di mantenere un certo equilibrio in contesti come uno studio televisivo.

Gli aggiornamenti sulla vicenda dell’occupazione abusiva

Dopo questo passaggio, la conversazione si è spostata sullo stato attuale della vicenda. Caterina Balivo ha chiesto a Ivano Michetti quali fossero gli sviluppi legati alla situazione della sua casa, dando così spazio a un aggiornamento concreto. L’artista ha spiegato quanto gli è stato comunicato dalle forze dell’ordine, entrando nei dettagli temporali della questione: "Siamo messi che le forze dell’ordine mi hanno detto che va via entro il 24 marzo 2026…Deve andare via perché il figlio finisce i domiciliari e finendoli non c’è più scusa che regga, perciò deve uscire…"

La battuta fuori luogo e il nuovo intervento della conduttrice a La volta buona

Quando sembrava che il momento più teso fosse ormai alle spalle, Ivano Michetti si è lasciato sfuggire una battuta che non è passata inosservata. Dopo aver detto che l’inquilina gli ha ridato le chiavi lanciandogliele in faccia, Balivo ha osservato: "Ah, tutta gente a modo", il cantante ha risposto, "Eh, iracheni", poi ha cercato velocemente di recuperare: "Ma non per l’Iraq, è bellissimo…", ma Caterina Balivo ha colto immediatamente l’uscita e ha deciso di intervenire di nuovo, rimettendo a posto l’ospite dopo l’ultima uscita: "Tu sei italiano, ma hai lanciato una scarpa qualche giorno fa. Non credo c’entri la nazionalità". A quel punto Ivano ha ironizzato chiandosi per togliersi nuovamente la scarpa, ma la reazione della conduttrice è stata immediata e ironica al tempo stesso: "Teniamole lì le scarpe…", per poi passare all’argomento successivo.

