Luca Giurato, la moglie ricorda la sua morte e Caterina Balivo scoppia in lacrime su Rai 1: "Ci conoscemmo al telefono"
Un anno e mezzo dopo la scomparsa di Luca Giurato, storico volto di Uno Mattina, Daniela Vergara è tornata a parlare della loro vita insieme a La volta buona, commuovendo tutti.
La scomparsa di Luca Giurato sorprese tutti poco più di un anno fa, ma ad omaggiarlo, oggi, ci ha pensato La Volta Buona invitando sua moglie Daniela. Il ricordo della donna ha portato un momento di forte emozione alla diretta di Rai 1, portando la studio, e la stessa Caterina Balivo, a commuoversi.
Il primo incontro e la nascita dell’amore tra Luca Giurato e Daniela Vergara
Daniela Vergara ha ricordato come tutto sia iniziato quasi per caso: "E’ accaduto al telefono, lui era in redazione mentre io mi occupavo di mettere al corrente sulle notizie…". Da quel primo contatto telefonico, Giurato, colpito dalla sua voce, ha insistito per conoscerla di persona nei corridoi di Montecitorio, dove Vergara lavorava come giovane reporter. Da quell’incontro è nata una storia d’amore destinata a durare quarant’anni, culminata poi nel matrimonio: "Mi ha conquistato la sua generosità, il suo essere buono, non conosceva l’invidia e la concorrenza. In qualsiasi posto era bello stare con lui", ha ricordato Vergara.
La volta Buona: l’impatto della perdita di Luca Giurato
Parlando della scomparsa improvvisa del marito l’11 settembre 2024, Daniela non ha trattenuto le lacrime: "Lui è andato via all’improvviso. Non siamo riusciti a dirci tutto: non c’è mai un momento in cui si esaurisce la voglia di comunicare e di vivere insieme". La mancanza è palpabile in ogni parola, e la giornalista ha sottolineato quanto fosse unico il modo in cui Luca riusciva a stare vicino alle persone, riuscendo a eliminare le distanze anche in televisione: "Spesso le maschere servono per difendersi ma lui non ne ha mai avuto bisogno". A quel punto si è commossa anche la stessa Caterina Balivo, che ha avuto bisogno di un momento per ritrovare le parole, mentre si asciugava gli occhi lucidi.
Durante l’intervista, Daniela Vergara non ha risparmiato compimenti e bei ricordi per il marito: "Luca era la mia tavolozza di colori". Queste parole, accolte dagli applausi del pubblico, riflettono l’intensità e la varietà dei sentimenti che Giurato era capace di trasmettere. La sua attitudine alla vita, la capacità di essere grande senza riconoscerlo e l’estrema umiltà hanno lasciato un segno indelebile non solo nella moglie, ma nell’intero mondo della televisione italiana: "Era sempre capace di farsi perdonare tutto, era impossibile portare rancore".
Insegnamenti e ricordi preziosi sul conduttore
Infine, Daniela Vergara ha condiviso uno degli insegnamenti più preziosi che ha ricevuto dal marito: "Non bisogna mai fingere, bisogna essere veri, come lo era lui". Una lezione di autenticità e integrità che resterà per sempre nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Le lacrime, i ricordi e le confessioni di Vergara a La volta buona hanno regalato al pubblico un quadro completo di Luca Giurato, oltre la sua immagine di semplice conduttore.
