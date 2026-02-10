Diego Dalla Palma velenoso su Anna Pettinelli: "La chirurgia su di lei? Imbarazzante", Balivo lo gela: "Mi dissocio" Tra giudizi esagerati, interventi estetici e parole di troppo, la puntata de La Volta Buona accende il dibattito e mette alla prova la pazienza di Caterina Balivo.

La puntata di La volta buona andata in onda oggi, martedì 10 febbraio, si è mossa su un terreno delicato e tutt’altro che leggero, alternando momenti di racconto personale, riflessioni sul rapporto con il proprio corpo e un acceso confronto in studio che ha finito per spostare l’attenzione su altro, mettendo alla prova la professionalità della conduttrice. Ecco cosa è successo.

Il racconto di Valerio Scanu a La Volta Buona e la scelta dell’intervento

Valerio Scanu è stato ospite nel salotto pomeridiano di Rai 1 e ha parlato apertamente del suo rapporto con il corpo e delle scelte fatte negli ultimi anni, spiegando senza filtri di essersi già sottoposto in passato a un intervento di liposuzione per "ridurre i fianchetti", il che ha aperto la strada a una confessione ancora più personale legata a una decisione futura.

Il cantante ha infatti rivelato che presto si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico per ridurre la lassità cutanea, spiegando in modo molto diretto le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta: "Mi sottoporrò a un intervento per ridurre la lassità cutanea". Scanu ha chiarito come l’attività fisica intensa non sia sufficiente a risolvere il problema: "Purtroppo anche se faccio palestra non risolvo. L’unico modo per debellare questo problema è fare un intervento", precisando allo stesso tempo che non si tratta di un’urgenza medica ma di una decisione esclusivamente personale, sottolineando come, nonostante il grande dimagrimento degli ultimi tre anni e l’attività sportiva praticata ormai a livello agonistico, l’eccesso di pelle continui a rappresentare un disagio: "Non è questione di vita o di morte, ma a me dà fastidio anche se non la vedo".

L’intervento di Diego Dalla Palma e la risposta fredda di Caterina Balivo

La conversazione in studio si è poi allargata al tema più generale della chirurgia estetica e degli interventi che, in alcuni casi, possono creare problemi o accendere polemiche. Caterina Balivo ha dedicato ampio spazio al confronto con gli ospiti, fino all’intervento di Diego Dalla Palma, che ha chiamato in causa direttamente Anna Pettinelli.

Il truccatore ha espresso un giudizio molto duro sul risultato di un intervento a cui la conduttrice radiofonica ha recentemente dichiarato di essersi sottoposta: "Voglio sottolineare un aspetto che riguarda da vicino Anna Pettinelli, la qualeha espresso un suo parere su un risultato ringiovanente e migliorativo su di lei. Se mi permetti Caterina il risultato sul viso di Anna Pettinelli, che è una bellissima e fresca ragazza, è imbarazzante". Parole che hanno attivato la pronta reazione di Caterina Balivo. La conduttrice non ha lasciato correre e ha preso subito le distanze dall’uscita del suo ospite, chiarendo la propria posizione con fermezza ma senza alzare i toni: "Io mio dissocio perchè secondo me se Anna si piace e si vede bene io sono felice per lei. La gente poi si vede come vuole". Il truccatore è rimasto fermo sulle sue convinzioni, ribattendo: "Ti dissoci, ma la gente non deve avere quel tipo di canone estetico se no non ne usciamo", dando il via a un botta e risposta sempre più teso. Caterina Balivo ha quindi evidenziato quello che, a suo avviso, rappresentava il punto più problematico della questione, ovvero il fatto che Anna Pettinelli non fosse presente in studio per difendersi: "Non possiamo neppure prendere una donna e farne da testimonial negativa. Oltretutto non è neppure qui presente. ". Alla domanda provocatoria del truccatore: "Non è eccessivo?", Valerio Scanu ha risposto negativamente, ma la conduttrice ha deciso di chiudere definitivamente la discussione: "Non è presente e io mi imbarazzo… Scusate non parliamo di persone assenti", segnando così la fine di uno dei momenti più tesi della puntata.

