Valentina Vignali spiazza Caterina Balivo a La Volta Buona: "Mi ha tradita, ma l'ho perdonato", poi commuove parlando del matrimonio Valentina Vignali si racconta senza filtri: il dolore del tradimento, le lacrime per il matrimonio e quel ruolo speciale affidato al loro cane.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A pochi giorni dal matrimonio religioso celebrato con Fabio Stefanini, Valentina Vignali è tornata sotto i riflettori come ospite di La Volta Buona, dove ha alternato momenti di grande emozione a confessioni decisamente più intime. La cestista e influencer ha infatti parlato sia della felicità che sta vivendo oggi accanto al marito sia di una dolorosa esperienza sentimentale del passato, legata a un tradimento che ha lasciato il segno nella sua vita. Ecco cosa è successo nella puntata di martedì 23 giugno 2026.

Valentina Vignali e la rivleazione sul tradimento scoperto per caso

Nel corso della trasmissione, il dibattito si è concentrato sul tema dell’infedeltà e Valentina Vignali ha deciso di raccontare un episodio personale che non aveva mai nascosto, ma che continua a rappresentare una pagina importante del suo percorso umano: "In passato sono stata tradita, l’ho scoperto per puro caso", ha raccontato. Una scoperta arrivata in modo del tutto inatteso e che l’ha costretta a confrontarsi con una situazione difficile da accettare. Nonostante la delusione e il dolore provati in quel momento, la sportiva ha spiegato: "Come l’ho scoperto? Per puro caso, però ho perdonato e ci abbiamo anche riprovato, le cose però non sono andate bene lo stesso".

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La volta buona: l’amore ritrovato con Fabio Stefanini

Oggi, però, la vita sentimentale di Valentina Vignali è molto diversa. La cestista sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita dopo aver pronunciato il fatidico sì con Fabio Stefanini durante una cerimonia religiosa celebrata il 21 giugno. I due erano già sposati civilmente dallo scorso dicembre, ma hanno deciso di condividere anche un matrimonio religioso circondati dall’affetto di parenti e amici. Nel salotto di La Volta Buona è arrivato anche il neo sposo, che ha rivissuto insieme alla moglie alcune delle immagini più emozionanti della giornata. Guardando i filmati della cerimonia, entrambi si sono mostrati particolarmente coinvolti e commossi: "E’ stato magnifico", ha raccontato Fabio Stefanini. "Lei è stata molto brava nell’organizzare tutto, ha fatto tutto lei, è stato tutto fantastico". Parole che hanno evidenziato l’intesa e la complicità che caratterizzano la coppia.

Il ruolo speciale del loro cane

Tra i momenti più curiosi emersi durante l’intervista c’è stato anche il racconto dedicato al loro amato golden retriever, presenza costante nella vita della coppia e protagonista anche nel giorno delle nozze. Il cane ha infatti avuto il compito di portare le fedi all’altare, un gesto simbolico che ha reso ancora più speciale la cerimonia. Per Valentina e Fabio non si tratta semplicemente di un animale domestico, ma di un membro della casa a tutti gli effetti: "E’ parte della nostra famiglia", ha spiegato Valentina Vignali. A rendere il racconto ancora più divertente è stato poi un piccolo aneddoto raccontato con il sorriso: "Si è anche mangiato una peonia!".

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