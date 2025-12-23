La Volta buona, tre dirette cancellate: quando torna in onda Caterina Balivo La volta buona non va in onda in diretta da martedì 24 a giovedì 26 dicembre: come cambia la programmazione di Rai 1

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Con l’arrivo delle festività, anche il palinsesto televisivo rallenta e riorganizza alcuni appuntamenti fissi. In questi giorni le emittenti scelgono di privilegiare programmi speciali e contenuti a tema, riducendo le trasmissioni in diretta. È il caso della Rai che, per il 24, 25 e 26 dicembre, ha deciso di sospendere le dirette de La Volta Buona.

Il people show pomeridiano condotto da Caterina Balivo non si ferma però del tutto. Nelle giornate festive, infatti, il programma resta in onda con una formula diversa, proponendo una selezione dei momenti più significativi della stagione attraverso puntate "best of", pensate per accompagnare il pubblico della prima rete dalla Vigilia di Natale fino a Santo Stefano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Volta buona, Balivo si ferma: puntata ‘best of’ il 24, 25 e 26 dicembre

A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, quando La Volta Buona era stato escluso dal palinsesto nei giorni festivi, quest’anno la Rai ha scelto di mantenerlo in programmazione, seppur senza dirette. Dopo le tre puntate best of, la trasmissione si fermerà nel week-end del 27 e 28 dicembre, come da consuetudine. Il ritorno alla normalità è fissato per lunedì 29 dicembre: Caterina Balivo tornerà in diretta su Rai 1 dalle 14 alle 16, seguita da una puntata "best of" fino all’edizione del Tg1 delle 16.55, al posto della soap Il Paradiso delle Signore. Il programma andrà regolarmente in onda anche martedì 30 e mercoledì 31 dicembre con la stessa formula, mentre giovedì 1° gennaio tornerà nuovamente in versione "il meglio di".

Quando torna in onda La Volta Buona: il calendario completo delle feste

(fonte: guida TV RaiPlay)

Martedì 23 dicembre: puntata in diretta

puntata in diretta Mercoledì 24 dicembre: puntata best of

puntata best of Giovedì 25 dicembre: puntata best of

puntata best of Venerdì 26 dicembre: puntata best of

puntata best of Sabato 27 dicembre: non va in onda

non va in onda Domenica 28 dicembre: non va in onda

non va in onda Lunedì 29 dicembre: puntata in diretta + best of

puntata in diretta + best of Martedì 30 dicembre: puntata in diretta + best of

puntata in diretta + best of Mercoledì 31 dicembre: puntata in diretta + best of

puntata in diretta + best of Giovedì 1° gennaio: puntata best of

Programmazine daytime Rai, chi si ferma

Nella stessa fascia oraria della Balivo, ma su Rai 2, Milo Infante osserverà una pausa ben più lungo: Ore 14, infatti, si è fermato lo scorso venerdì e riprenderà a trasmettere dopo l’Epifania. Su Rai 1, invece, Alberto Matano fermerà La Vita in diretta a partire da domani – 24 dicembre – e dovrebbe tornare in onda il 5 o il 7 gennaio 2026. Discorso diverso per Affari Tuoi e L’Eredità: i game show della prima rete, essendo registrati, rimarranno in palinsesto per tutto il periodo festivo.

Potrebbe interessarti anche