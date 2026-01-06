Stefano De Martino: "Ecco a chi regalo 5 milioni di euro. Ho iniziato a dire 'Ti voglio bene' prima di mio papà" Stefano De Martino è stato l'ospite di punta de La Volta Buona il 6 gennaio 2026, il conduttore ha sottolineato quanto si senta orgoglioso per l'affetto del pubblico

"La Volta Buona" è in onda anche oggi, 6 gennaio 2026, nonostante la giornata di festa, così da tenere compagnia a chi vorrà trascorrere parte del suo pomeriggio davanti alla Tv. La formula resta sempre la stessa, Caterina Balivo accoglie sul suo divano diversi personaggi noti, alcuni dei quali non si vedevano sul piccolo schermo da tempo, così da permettere loro di raccontarsi e farsi conoscere meglio, al di là di quello che già sappiamo quando li vediamo in onda.

Il nome di punta di questo appuntamento è però certamente quello che può essere oggi considerato uno dei volti più importanti della rete ammiraglia, Stefano De Martino, da due stagioni al comando di "Affari Tuoi" e alla guida questa sera dell’appuntamento speciale dedicato alla Lotteria Italia.

La Volta Buona, Stefano De Martino: l’orgoglio di essere a casa del pubblico

Caterina Balivo fa subito una domanda particolare a Stefano De Martino, ovvero cosa farebbe se avesse a disposizione 5 milioni di euro, pari al primo premio della Lotteria Italia. "Io li regalerei a Herbert, così sarebbe libero, si fa una vita e smette di frequentare gli studi televisivi", dice con la sua consueta ironia. Lui ovviamente replica sorridendo: "Grazie, sono ricco".

Questa è l’occasione per il conduttore anche per parlare di suo papà Enrico, che gli ha trasmesso la passione per la danza, ma che ha smesso di ballare quando ha saputo che sua moglie era in attesa proprio di Stefano: "Eravamo in troppi in famiglia a ballare, abbiamo detto: ‘Questa casa è troppo stretta per tutti e due’, io ho cominciato e lui ha smesso. Questo è stato comunque un grande gesto d’amore, lo ringrazio e lo saluto".

La padrona di casa de "La Volta Buona" mette in evidenza il forte legame tra Stefano e il padre, anche se il genitore gli ha detto ‘Ti voglio bene’ per la prima volta solo a 21 anni: "L’affetto me l’ha sempre dimostrato con i gesti, piuttosto che con le parole, con l’età ha subito un cambiamento, si è intenerito di più, questo per me è stato un grande insegnamento, ora che sono papà so quanto vale dirlo e per questo ho iniziato prima di lui. I miei genitori mi commentano anche tecnicamente, ma è come essere a casa, anche se il nostro lavoro ci porta a viaggiare tanto e a stare lontano dal nostro focolare. Fare programmi quotidiani come il nostro è una fortuna, siamo tutte le sere a casa, posso dire di cenare con mia mamma e mio papà tutte le sere anche se non ci sono fisicamente, è un grande vantaggio".

Il napoletano ha ricordato quanto accaduto a casa quando ha esordito alla guida del popolare format dell’access prime time: "Al mio debutto ad ‘Affari Tuoi’ mamma e papà mi hanno detto che ero troppo serio, per questo ho recuperato subito, solo che poi è scappata di mano la situazione, adesso è irrecuperabile.

A fargli i complimenti ci pensa una colonna della nostra Tv come Giancarlo Magalli, uno che, lo sappiamo bene, difficilmente si lascia andare a troppe frasi sdolcinate: "Io ti guardo tutte le sere, per me sei un valore aggiunto, in televisione si applica la prima legge dell’entropia, se tu in una botte di ottimo vino butti un bicchiere di spazzatura, il risultato è spazzatura. Per conduttore e programma vale la stessa cosa, se è buono solo uno dei due il risultato non è mai buono". Lui si schernisce e ironizza: "C’è l’eccezione che fa la regola, noi abbiamo buttato un po’ di spazzatura nel programma, ma fortunatamente…(dice questo abbracciando Herbert Ballerina, ndr)".

Questa sera ovviamente ci sarà anche Gennarino: "Fa parte della famiglia, anche se non lo vedo, lui ha un piccolo camerino". In realtà, il cagnolino è in studio con Caterina

