Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

La Volta Buona, i segreti del salotto di Caterina Balivo: stile colloquiale e racconti choc

Nonostante un debutto incerto in passato, il programma ha conquistato l'affetto dei telespettatori di Rai 1 con il suo stile confidenziale.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

In onda ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:00 e fino alle 16:00, La Volta Buona è uno dei programmi di punta del pomeriggio di Rai 1. Condotto da Caterina Balivo, ospiti celebri, racconta storie di persone comuni, momenti di attualità, alternando il tutto a spazi di intrattenimento e giochi.

Nonostante un debutto incerto in passato, La Volta Buona ha conquistato la fiducia e l’affetto dei telespettatori, e la presenza quotidiana permettono al programma di intercettare un pubblico ampio interessato a intrattenimento leggero ma con contenuti importanti e attuali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Balivo, con il suo stile caldo e colloquiale, è un valore aggiunto: crea un ambiente confidenziale, come fosse in un salotto tra amici. Il titolo, invece,
gioca sull’idea di un momento di svolta, di una "volta buona" – sia nella vita degli ospiti celebri che in quelle delle persone comuni – che merita di essere raccontato. Se volete scoprire tutto sul format, lo trovate nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Caterina Balivo

La Volta Buona, perché è saltata la puntata di lunedì 13 ottobre: Caterina Balivo 'cancellata' a sorpresa

Non va in onda oggi pomeriggio la trasmissione di attualità e costume tanto amata da...
Caterina Balivo

La Volta Buona, imbarazzo in diretta con l’inviato: “Non sei della Rai”. La reazione (super) di Caterina Balivo

Durante un collegamento da Alghero, la conduttrice del talk show del daytime pomerid...
Nadia Rinaldi, a La Volta Buona il racconto choc dell'operazione al seno

Nadia Rinaldi, a La Volta Buona il racconto choc dell'operazione al seno: "Sembrava una scena di CSI"

Oltre all'attrice anche il racconto terrificante dell'ex Miss Italia Arianna David: ...
Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle

Vittorio Sgarbi, l'avvocato della figlia Evelina denuncia a La volta buona: "Non può vederlo", ma Caterina Balivo attacca

Tra accuse di isolamento, lettere in esclusiva e tensioni familiari, La volta buona ...
Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli contro Caterina Balivo, polemica su scarpe usate e frecciatine: cosa è successo

Botta e risposta al vetriolo tra Selvaggia Lucarelli e Caterina Balivo: accuse socia...
Serena Bortone

Serena Bortone, clamoroso ritorno su Rai 1: il post di Caterina Balivo crea il caos, ma lei fredda gli haters

Tra gli ospiti fissi del nuovo programma di Elisa Isoardi Bar Centrale, c'è anche la...
Guillermo Mariotto

Ballando, fuorionda choc di Mariotto su Barbara D’Urso: “Insopportabile”. E Matteo Addino lo asfalta

Il giudice e stilista del dance show si è lasciato scappare un commento velenoso nel...
Mediaset affonda il Daytime Rai

Da Caterina Balivo a Il Paradiso delle Signore, la svolta Mediaset ‘affonda’ il daytime Rai: numeri e preoccupazioni

Una ripartenza autunnale in sordina per la programmazione pomeridiana della rete amm...
Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, le nozze slittano (ancora): “Un po’ di problemi”, i sospetti della Balivo

Antonella Elia e Pietro Delle Piane rinviano ancora le nozze: tra sorrisi, battute e...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Tiziana Ferrario

Tiziana Ferrario
Teddy Reno

Teddy Reno
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963