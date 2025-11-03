La Volta Buona, i segreti del salotto di Caterina Balivo: stile colloquiale e racconti choc
Nonostante un debutto incerto in passato, il programma ha conquistato l'affetto dei telespettatori di Rai 1 con il suo stile confidenziale.
In onda ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:00 e fino alle 16:00, La Volta Buona è uno dei programmi di punta del pomeriggio di Rai 1. Condotto da Caterina Balivo, ospiti celebri, racconta storie di persone comuni, momenti di attualità, alternando il tutto a spazi di intrattenimento e giochi.
Nonostante un debutto incerto in passato, La Volta Buona ha conquistato la fiducia e l’affetto dei telespettatori, e la presenza quotidiana permettono al programma di intercettare un pubblico ampio interessato a intrattenimento leggero ma con contenuti importanti e attuali.
Balivo, con il suo stile caldo e colloquiale, è un valore aggiunto: crea un ambiente confidenziale, come fosse in un salotto tra amici. Il titolo, invece,
gioca sull’idea di un momento di svolta, di una "volta buona" – sia nella vita degli ospiti celebri che in quelle delle persone comuni – che merita di essere raccontato. Se volete scoprire tutto sul format, lo trovate nel Video!
