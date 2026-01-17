Sanremo 2026, la Rai sceglie Caterina Balivo: 'La volta buona' trasloca al Festival. Cosa cambia
Il programma di Caterina Balivo cambia location per una settimana: “La volta buona” andrà in onda direttamente da Sanremo durante il Festival.
La volta buona, il varietà di Rai1 condotto da Caterina Balivo, è ormai un punto fermo del pomeriggio televisivo italiano. Il programma, trasmesso dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 16, continua a registrare ascolti in crescita e a conquistare il pubblico grazie a contenuti leggeri e ospiti interessanti. La prossima novità riguarda però una settimana speciale: il programma si sposterà eccezionalmente a Sanremo, per seguire da vicino il Festival della Canzone Italiana numero 76, diventando l’unico show quotidiano del day time a raccontare l’evento in diretta.
Sanremo 2026, Balivo (unica) in trasferta: cosa cambia su Rai 1
Durante la settimana del Festival di Sanremo, dal 23 al 28 febbraio, La volta buona cambierà temporaneamente studio per trasmettere direttamente dalla città ligure. Questo spostamento fa parte di un accordo fra Rai e SIAE ancora in fase di perfezionamento, che permetterà alla trasmissione di seguire in diretta tutti i momenti più importanti dell’evento musicale più atteso dell’anno. Caterina Balivo guiderà il pubblico attraverso interviste, commenti e curiosità legate al Festival, accompagnata dai suoi ospiti abituali.
Questa scelta rappresenta un riconoscimento alla popolarità crescente del programma, che settimana dopo settimana ha consolidato la sua presenza nel day time di Rai1. L’idea di trasmettere da Sanremo è inoltre un’occasione per arricchire il format con contenuti speciali, mantenendo viva l’interazione con il pubblico anche in una settimana così particolare.
Il programma di Caterina Balivo, un ponte tra day time e grandi eventi
Nonostante la programmazione ufficiale della prossima stagione televisiva debba ancora essere definita, il successo di La volta buona appare ormai consolidato. Gli ascolti in costante crescita e il gradimento del pubblico rendono quasi scontata la conferma del programma nel palinsesto di Rai1. La trasmissione si distingue per il suo approccio leggero, fresco e coinvolgente, capace di intrattenere un pubblico eterogeneo e di fidelizzare i telespettatori più affezionati. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il varietà condotto da Caterina Balivo riesce a coniugare intrattenimento, ospiti interessanti e momenti di leggerezza, confermandosi come un punto di riferimento del day time della prima rete.
La prossima novità legata al programma è il trasferimento temporaneo a Sanremo, che aggiunge una dimensione speciale alla settimana del Festival della Canzone Italiana. Questa scelta non altererà il regolare svolgimento del programma, ma rappresenta un’occasione unica per portare il pubblico direttamente nel cuore di uno degli eventi più seguiti dell’anno. Per Rai1, la decisione conferma la strategia di rendere più dinamico il palinsesto del day time durante eventi straordinari, creando un ponte tra la programmazione quotidiana e le grandi manifestazioni nazionali. La settimana di Sanremo si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile, capace di unire day time e grandi eventi musicali in una formula originale e coinvolgente.
