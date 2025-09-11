Dalila Di Lazzaro, la rinascita con Manuel Pia dopo tanto dolore: “Me l’ha mandato mio figlio morto, ma non lo sposo” Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nel daytime pomeridiano di oggi su Rai 1, l’attrice udinese ha parlato della sua relazione col musicista

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Dalila Di Lazzaro si racconta. Con il compagno Manuel Pia al suo fianco, l’attrice udinese è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi giovedì 11 settembre 2025 de La Volta Buona. Nel corso del daytime del pomeriggio di Rai 1 Dalila ha parlato della sua ‘rinascita’ proprio grazie a Manuel dopo il dolore per la perdita del figlio Christian, morto in un incidente stradale nel 1991 a soli 22 anni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

La Volta Buona, Dalila Di Lazzaro e la storia d’amore ‘segreta’ con Manuel Pia

Nella puntata di oggi giovedì 11 settembre 2025 a La Volta Buona si è parlato di una delle coppie più durature e allo stesso tempo meno chiacchierate del mondo del gossip. Ospiti di Caterina Balivo nel salotto del daytime pomeridiano di Rai 1, Dalila Di Lazzaro e Manuel Pia hanno infatti raccontato la loro storia d’amore, resa pubblica solo nel 2024. Coppia sentimentale e artistica (hanno collaborato a vari progetti musicali e non solo), i due hanno tenuto segreta la relazione per lungo tempo. "Lui è più giovane di me, ma io mi sento sempre una ragazzina, non riesco a crescere. Non mi sento in imbarazzo per la differenza di età. La storia l’abbiamo tenuta segreta perché la gente parla: dicono che lui se ne approfitta, io che mi sono rimbambita. Diventa una cosa volgare quando invece è una cosa bellissima. Non bisogna mai giudicare" ha spiegato Dalila facendo riferimento alla differenza di età. "Abbiamo sempre voluto proteggerci" ha aggiunto Manuel.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La morte del figlio Christian e il futuro con il compagno

Dalila Di Lazzaro ha ricordato anche le difficoltà incontrate dopo la morte del figlio Christian, scomparso nel 1991 a soli 22 anni in un incidente stradale. Secondo l’attrice avere ritrovato l’amore e la serenità al fianco di Manuel è stato proprio un segno del destino: "È un regalo di mio figlio Christan. Lui è un chitarrista bravissimo, come mio figlio. Una strana coincidenza". "Io rimango sempre sull’attenti, la mia voglia è tutelare lei. A me non interessava godere di luce riflessa. Lei è la mia musa, ma ho il mio lavoro" ha poi aggiunto il compagno.

Chiusa la parentesi sul passato, Dalila Di Lazzaro ha parlato anche del futuro al fianco del compagno: "Io non sono per il matrimonio, l’amore se dura, dura. Se sarà per sempre fa bene così. Se ci sono figli è giusto che uno si sposi. Lui vorrebbe sposarmi. Manuel Pia ha raccontato di avere chiesto la mano all’attrice friulana: "Io la proposta l’ho fatta. Le cose devono arrivare da sole, sono 13 anni insieme, non sono pochi. Ho questa fortuna di poterla ammirare ogni giorno, è un regalo della vita".

Potrebbe interessarti anche