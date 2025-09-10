La Volta Buona, Clizia Incorvaia polemizza con Francesco Sarcina sull’esposizione della figlia: "Io nasco sui social" Ospite di Caterina Balivo nel salotto di Rai 1, la moglie di Paolo Ciavarro ha risposto alle accuse mosse dall’ex marito e leader de Le Vibrazioni

Clizia Incorvaia risponde e lo fa a La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi mercoledì 10 settembre 2025 del talk show del daytime pomeridiano di Rai 1, infatti, la moglie di Paolo Ciavarro ha replicato alle accuse dell’ex marito e leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, che l’ha denunciata per avere ‘sfruttato’ l’immagine della loro figlia Nina sui social a scopo pubblicitario. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

La Volta Buona, Clizia Incorvaia contro l’ex marito Francesco Sarcina

Nella puntata di oggi mercoledì 10 settembre 2025 de La Volta Buona si è tornati a parlare di un tema talvolta poco analizzato ma più che mai attuale, vale a dire il problema dell’esposizione mediatica dei figli dei vip nell’epoca dei social. Ospite del salotto di Caterina Balivo, sulla questione è intervenuta anche Clizia Incorvaia, che ha parlato del suo ruolo e della sua responsabilità di mamma. "Sono imperfetta, ma educo all’amore i miei figli. Oggi per esempio ci siamo disegnati un cuoricino, stiamo facendo inserimento alla materna" ha raccontato l’influencer nel daytime del pomeriggio di Rai 1 parlando del piccolo Gabriele (nato nel 2022 dal legame con Paolo Ciavarro), fratello piccolo di Nina, la prima figlia avuta con Francesco Sarcina nel 2015: "Lei è molto matura, è una piccola mammina, ha dieci anni ma è molto responsabile, non fa altro che ripetergli ‘ti amo’. È una carezza al cuore, la mia analista dice che devo dirmi che sono una brava mamma, credo di esserlo e aver fatto un buon lavoro".

A proposito di Nina, però, non si sono appianate le tensioni con l’ex marito Francesco Sarcina. Il leader de Le Vibrazioni ha infatti accusato l’ex moglie di avere utilizzato l’immagine della figlia a scopo di guadagno sui social. "Siamo per avvocati, dobbiamo ancora andati in tribunale. Ho sempre pubblicato Nina quando ero con lui, in modo tranquillo. Io iniziai sui social come mamma influencer, fu lui a spingermi e a portarmi nella prima agenzia" ha raccontato Clizia Incorvaia, aggiungendo un retroscena: "Lui non mi ha mai detto niente di persona, ho saputo la sua notizia come l’avete saputa tutti voi. Non c’erano accordi scritti che non ho rispettato, è la verità. Ora c’è un processo. Nel frattempo ogni tanto mostro foto di spalle. Io nasco sui social. Non ho mai esagerato o ostentato, ma quando sei un personaggio pubblico e lavori con le aziende come personaggio pubblico, come mostri la tua vita non puoi escludere i tuoi figli". L’influencer ha anche citato Eleonora Giorgi, madre del marito Paolo Ciavarro, scomparsa lo scorso marzo: "Mia suocera Eleonora Giorgi mi ha insegnato ciò, la prima di copertina di Sorrisi pubblicò suo figlio a due mesi. Io la penso così, voglio essere libera di mostrare mia figlia".

La versione di Sarcina e il caso dell’immagine della figlia

Come riportato pochi mesi fa da La Repubblica, Francesco Sarcina aveva deciso di passare alle vie legali (dopo una denuncia già fatta nel 2019) per porre un freno allo sfruttamento dell’immagine di sua figlia a scopo di lucro: "Alle mie richieste via messaggistica rivolte alla Sig.ra Incorvaia di cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualmente: ‘Io campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc.’ come da screenshot che si allega" aveva scritto il leader de Le Vibrazioni, sottolineando: "Ammette dunque che l’immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo".

