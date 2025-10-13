Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

La Volta Buona, perché è saltata la puntata di lunedì 13 ottobre: Caterina Balivo 'cancellata' a sorpresa

Non va in onda oggi pomeriggio la trasmissione di attualità e costume tanto amata dai telespettatori italiani. Il motivo è un evento internazionale trasmesso in diretta.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Sorpresa amara per i telespettatori di Rai 1. Oggi, lunedì 13 ottobre 2025, il talk La Volta Buona condotto da Caterina Balivo non andrà in onda come da programmazione. Una scelta dell’ultimo minuto, che ha scatenato dubbi, domande e una valanga di commenti social nelle ultime ore. Ma dietro lo stop improvviso, come spiegato prontamente dai vertici di viale Mazzini, si nasconde una motivazione perfettamente comprensibile, legata a ragioni di attualità politica che rendono la giornata di oggi decisamente speciale. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

La Volta Buona, lo stop improvviso e cosa va in onda oggi (13 ottobre 2025) su Rai 1

Caterina Balivo e il suo salotto, diventato ormai appuntamento imprescindibile del daytime Rai, hanno conquistato nel tempo una fetta sempre più ampia di pubblico con ospiti di richiamo, interviste coinvolgenti e un tocco inconfondibile di leggerezza. Soprattutto il lunedì, il talk La Volta Buona si accende con la presenza dei protagonisti di Ballando con le Stelle, il tutto condito dalla naturalezza e dalla simpatia della padrona di casa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nella giornata di oggi, però, è la cronaca internazionale a dettare l’agenda. In diretta da Israele, Gaza ed Egitto, la Rai ha infatti scelto di documentare passo dopo passo il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, un evento dalla portata storica destinato a segnare una svolta nei delicatissimi equilibri in Medio Oriente. E al contempo verrà seguito l’incontro di Sharm el-Sheikh, dove sono attesi i negoziati di pace con la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di Donald Trump e degli altri attori internazionali coinvolti.

Nessun giallo né retroscena clamorosi, quindi. L’assenza di Caterina Balivo dal pomeriggio di Rai 1 è giustificata da eventi politici dalla portata straordinaria. E già domani, martedì 14 ottobre, La Volta Buona tornerà puntuale al consueto orario delle 14, pronta a recuperare contenuti e ospiti saltati per l’emergenza di attualità.

Cosa succede agli altri programmi del pomeriggio di Rai 1: Il Paradiso delle Signore e La Vita in diretta

La trasmissione di Caterina Balivo, come anticipato dai vertici Rai, dovrebbe essere l’unica a subire uno stop nella giornata di oggi. Il resto del daytime sarà quindi identico sul primo canale: Il Paradiso delle Signore, la soap campione d’ascolti, andrà in onda senza intoppi, così come la Vita in Diretta e il TG1 pomeridiano. E mentre i fan de La Volta Buona dovranno pazientare un altro giorno, la Balivo promette di tornare in onda domani con aneddoti inediti, nuove presenze dal mondo dello spettacolo e tutto il calore che i suoi telespettatori hanno imparato ad aspettarsi.

Potrebbe interessarti anche

Mediaset affonda il Daytime Rai

Da Caterina Balivo a Il Paradiso delle Signore, la svolta Mediaset ‘affonda’ il daytime Rai: numeri e preoccupazioni

Una ripartenza autunnale in sordina per la programmazione pomeridiana della rete amm...
Milo Infante

Ore 14, perché è saltata la puntata di venerdì 3 ottobre: la scelta di Milo Infante

Il programma del pomeriggio di Rai 2 non è andato in onda, tra proteste e perplessit...
Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore si ferma: lo stop della Rai per ‘salvare’ la soap

Stando alle ultime indiscrezioni la soap opera di punta del pomeriggio di Rai 1 si p...
Caterina Balivo e Stefano De Martino

Ascolti tv Rai, programmi in crisi e cancellati: allarme rosso per De Martino e Balivo

Continuano ad arrancare gli show di Viale Mazzini, mentre La Ruota della Fortuna e U...
Serena Bortone

Serena Bortone, clamoroso ritorno su Rai 1: il post di Caterina Balivo crea il caos, ma lei fredda gli haters

Tra gli ospiti fissi del nuovo programma di Elisa Isoardi Bar Centrale, c'è anche la...
Clizia Incorvaia

La Volta Buona, Clizia Incorvaia polemizza con Francesco Sarcina sull’esposizione della figlia: "Io nasco sui social"

Ospite di Caterina Balivo nel salotto di Rai 1, la moglie di Paolo Ciavarro ha rispo...
Ballando con le stelle

Flirt a Ballando con le stelle, gli eredi di Bianca Guaccero e Pernice: “Già nate due coppie”. E c’è anche una separazione

Il dance show di Rai 1 è appena iniziato ma Milly Carlucci, in vesti di Cupido, sare...
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, la confessione choc a La Volta Buona: “Ho fatto il primo filler a 16 anni, l'ho vissuta male”

L'ex gieffina si è aperta nel salotto di Caterina Balivo, raccontando la sua lotta '...
Anna Falchi

La volta buona (15 settembre), Anna Falchi sfida Balivo e la rabbia dell'amico di Pippo Baudo: cosa è successo

Dal momento commovente degli ex Ricchi e Poveri, al confronto tra la conduttrice e A...

NH Collection Mirtillo Rosso

Fuga nel weekend e non solo

Ecco un luogo immerso nella natura nel cuore delle Alpi

LEGGI

Personaggi

iuliana calcantici new entry paradiso delle signore

Iuliana Calcantici
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Simona Ventura

Simona Ventura
Amanda Lecciso

Amanda Lecciso

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963