La Volta Buona, perché è saltata la puntata di lunedì 13 ottobre: Caterina Balivo 'cancellata' a sorpresa
Non va in onda oggi pomeriggio la trasmissione di attualità e costume tanto amata dai telespettatori italiani. Il motivo è un evento internazionale trasmesso in diretta.
Sorpresa amara per i telespettatori di Rai 1. Oggi, lunedì 13 ottobre 2025, il talk La Volta Buona condotto da Caterina Balivo non andrà in onda come da programmazione. Una scelta dell’ultimo minuto, che ha scatenato dubbi, domande e una valanga di commenti social nelle ultime ore. Ma dietro lo stop improvviso, come spiegato prontamente dai vertici di viale Mazzini, si nasconde una motivazione perfettamente comprensibile, legata a ragioni di attualità politica che rendono la giornata di oggi decisamente speciale. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
La Volta Buona, lo stop improvviso e cosa va in onda oggi (13 ottobre 2025) su Rai 1
Caterina Balivo e il suo salotto, diventato ormai appuntamento imprescindibile del daytime Rai, hanno conquistato nel tempo una fetta sempre più ampia di pubblico con ospiti di richiamo, interviste coinvolgenti e un tocco inconfondibile di leggerezza. Soprattutto il lunedì, il talk La Volta Buona si accende con la presenza dei protagonisti di Ballando con le Stelle, il tutto condito dalla naturalezza e dalla simpatia della padrona di casa.
Nella giornata di oggi, però, è la cronaca internazionale a dettare l’agenda. In diretta da Israele, Gaza ed Egitto, la Rai ha infatti scelto di documentare passo dopo passo il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, un evento dalla portata storica destinato a segnare una svolta nei delicatissimi equilibri in Medio Oriente. E al contempo verrà seguito l’incontro di Sharm el-Sheikh, dove sono attesi i negoziati di pace con la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di Donald Trump e degli altri attori internazionali coinvolti.
Nessun giallo né retroscena clamorosi, quindi. L’assenza di Caterina Balivo dal pomeriggio di Rai 1 è giustificata da eventi politici dalla portata straordinaria. E già domani, martedì 14 ottobre, La Volta Buona tornerà puntuale al consueto orario delle 14, pronta a recuperare contenuti e ospiti saltati per l’emergenza di attualità.
Cosa succede agli altri programmi del pomeriggio di Rai 1: Il Paradiso delle Signore e La Vita in diretta
La trasmissione di Caterina Balivo, come anticipato dai vertici Rai, dovrebbe essere l’unica a subire uno stop nella giornata di oggi. Il resto del daytime sarà quindi identico sul primo canale: Il Paradiso delle Signore, la soap campione d’ascolti, andrà in onda senza intoppi, così come la Vita in Diretta e il TG1 pomeridiano. E mentre i fan de La Volta Buona dovranno pazientare un altro giorno, la Balivo promette di tornare in onda domani con aneddoti inediti, nuove presenze dal mondo dello spettacolo e tutto il calore che i suoi telespettatori hanno imparato ad aspettarsi.
