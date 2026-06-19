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La Volta Buona, salta la puntata in diretta di oggi 19 giugno: la decisione di Caterina Balivo

Oggi 19 giugno 2026 La volta buona non sarà trasmesso in diretta su Rai 1: spazio a una puntata best of. Perché

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cambio di programmazione in vista per Caterina Balivo. Oggi venerdì 19 giugno 2026, infatti, La Volta Buona non andrà in onda. Come annunciato dalla conduttrice stessa, infatti, questo pomeriggio il talk show simbolo del daytime di Rai 1 salterà il consueto appuntamento e tornerà in onda solo la prossima settimana; spazio dunque a una puntata ‘speciale’. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

La Volta Buona non va in onda live: perché e quando torna in diretta (venerdì 19 giugno 2026)

Il palinsesto di Rai 1 rimescola le carte e nella giornata di oggi venerdì 19 giugno 2026 La Volta Buona non andrà in onda. Il consueto appuntamento in diretta nel daytime pomeridiano di Rai 1 con Caterina Balivo a partire dalle ore 14:05 salterà, ma non del tutto. Al suo posto, infatti, sarà trasmessa una puntata speciale, con ogni probabilità un best of dell’ultima stagione. La decisione era stata anticipata dalla stessa Balivo nella puntata di ieri ("Ci sarà per voi una puntata speciale"), quando la conduttrice aveva dato appuntamento a lunedì al pubblico di Rai 1: "Noi ci vediamo lunedì in diretta con la nostra ultima settimana insieme". Il motivo? A quanto pare la conduttrice e il suo team sarebbero al lavoro per i festeggiamenti dell’ultima settimana che chiuderà la terza edizione del programma.

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La conferma è arrivata anche sui social, dove gli account ufficiali della trasmissione hanno annunciato: "Oggi puntata speciale! Non saremo in diretta perché dietro le quinte stiamo preparando i fuochi d’artificio per l’ultima settimana di stagione (da lunedì!)". La Volta Buona tornerà dunque in onda lunedì 22 giugno 2026 e la prossima settimana sarà l’ultima del programma, che chiuderà i battenti il prossimo 26 giugno, proprio come accaduto lo scorso anno. Dopo le tensioni in studio con Samantha De Grenet della puntata di ieri, quindi, Caterina Balivo si prenderà una piccola ‘pausa’ per poi tornare in onda lunedì.

Caterina Balivo confermata dalla Rai: il successo de La Volta Buona

Consolidatosi negli anni come uno dei punti di riferimento del daytime pomeridiano di Rai 1 dopo un inizio altalenante, La Volta Buona si è affermato come uno dei pilastri del palinsesto della tv di Stato registrando ottimi ascolti. La conferma di Caterina Balivo, ovviamente, è già arrivata e la conduttrice tornerà al timone del programma a settembre, quando inizierà ufficialmente la quarta edizione.

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