La volta buona, salta la diretta di oggi 1 giugno: la decisione di Caterina Balivo Il programma simbolo del daytime pomeridiano di Rai 1 lascerà spazio alla prima di due puntate speciali dedicate al meglio dello show: quando torna in onda

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Caterina Balivo fa ‘ponte’. Oggi lunedì 1° giugno 2026, infatti, La Volta Buona non andrà in onda. In questa giornata prefestiva il programma simbolo del daytime pomeridiano di Rai 1 lascerà spazio alla prima di due puntate speciali dedicate al meglio della storia dello show. Salta dunque anche la diretta di domani martedì 2 giugno; scopriamo quando torna in onda e tutti i dettagli.

La Volta Buona non va in onda: perché (lunedì 1° giugno 2026)

Oggi lunedì 1° giugno 2026 La Volta Buona non andrà in onda. Il talk show condotto da Caterina Balivo, salterà il consueto appuntamento in diretta nel daytime del pomeriggio di Rai 1, che farà spazio alla prime di due puntate speciali dedicate al best of del programma. La settimana si aprirà infatti con alcune interviste indimenticabili e vari momenti iconici che hanno fatto la storia della trasmissione, dalle chiacchierate con Iva Zanicchi, Al Bano, Pupo e Francesca Manzini fino ai racconti di Valeria Marini. Questo format era atteso per la giornata di domani martedì 2 giugno (festivo in quanto Festa della Repubblica), ma a quanto pare Caterina Balivo ha preferito fare ‘ponte’ e dunque salterà la diretta di oggi pomeriggio, considerato prefestivo.

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Quando torna in onda in diretta La Volta Buona: il calendario

Oggi e domani – come anticipato – andranno in onda due puntate speciali de La Volta Buona dedicate alle più belle interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo andate in scena nel salotto di Caterina Balivo nel daytime pomeridiano di Rai 1. La conduttrice tornerà al timone del ‘suo’ talk show a partire da mercoledì 3 giugno 2026, quando ripartirà il consueto appuntamento in diretta alle 14:05.

Dopo un inizio difficile nel 2023, col tempo il programma si è imposto come una delle certezze del palinsesto della prima rete macinando ottimi ascolti prima di lasciare spazio al golden boy Alberto Matano con la Vita in Diretta. Ecco perchè la Rai ha deciso di continuare a puntate su La Volta Buona fino a estate inoltrata: Caterina Balivo resterà infatti saldamente al comando del daytime di Rai 1 fino al prossimo 26 giugno, quando andrà in vacanza (proprio come Matano) per fare spazio al palinesto estivo. Grazie agli ottimi numeri registrati la conduttrice si è già guadagnata la terza conferma consecutiva in Rai e tornerà alla guida de La Volta Buona anche nella prossima stagione, a partire da settembre.

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