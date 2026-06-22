Mary Segneri, lo scoop a La Volta Buona dopo le nozze: "Ci chiama mamma e papà", poi il nuovo scontro con Samantha De Grenet Mary Segneri tra emozioni, critiche e una rivelazione inattesa: il confronto con Samantha De Grenet si chiude con un chiarimento a La volta buona.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo aver condiviso con il pubblico tutte le tappe del suo percorso verso il matrimonio, Mary Segneri è tornata nello studio de La Volta Buona per rivivere alcune delle emozioni del suo matrimonio. La sua presenza nel programma è stata l’occasione per fare un bilancio delle settimane trascorse dopo le nozze con Salvatore Lala, ma anche per affrontare alcuni temi che hanno fatto molto discutere, dalle critiche ricevute sui social fino al confronto con Samantha De Grenet che aveva generato numerosi commenti online.

Mary Segneri a La Volta Buona: gli insulti ricevuti online per il matrimonio

Il suo segmento si è aperto con un video che ha ripercorso alcuni dei momenti più emozionanti delle nozze. Al termine delle immagini, Mary Segneri ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla trasmissione e a chi l’ha accompagnata durante questo percorso: "Grazie a tutti gli autori, grazie davvero a tutti. Noi abbiamo raccontato dalla promessa di matrimonio fino al matrimonio in questo studio, tutta la nostra emozione e il nostro amore. Siete stati per noi un bellissimo portafortuna. Noi abbiamo avuto modo di far capire a tutti che una coppia si può amare a qualunque età, che può avere qualunque tipo di progetto di vita e che ognuno ha la sua vita e se la vive in pieno. Molte persone sui social ci hanno negli ultimi giorni detto delle cose bruttissime, orrende e irripetibili.". "Ma che ti hanno scritto?", chiede curiosa Caterina Balivo. La neo sposa rivela: "Di tutto, la qualunque. Tra l’altro vi voglio dire che io vi leggo, non vi rispondo perché non ho tempo da perdere, però ho tanta pena per voi, tanta pena". Quando le è stato chiesto di spiegare meglio il contenuto di quei commenti, Mary non ha nascosto il proprio dispiacere: "Mi hanno detto che mi sono sposata con mio nonno, che mi dovrei vergognare per questo, cose orrende". Nonostante tutto, ha sottolineato di aver ricevuto anche tantissimi messaggi di sostegno e affetto.

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La commovente rivelazione sulla futura figlia della coppia

Uno dei momenti più intensi della puntata è arrivato parlando dell’organizzazione del matrimonio. Mary Segneri e Salvatore Lala hanno spiegato come sia nata la scelta di affidare il compito di portare le fedi a una bambina molto speciale per loro. La coppia ha raccontato di aver conosciuto questa bambina durante un percorso di volontariato e di aver instaurato con lei un legame profondo che continua a crescere giorno dopo giorno: "Stiamo facendo un percorso, una frequentazione, e l’obiettivo è averla con noi per sempre". Poi la frase che ha emozionato maggiormente lo studio: "La cosa più bella è che ci chiama mamma e papà". Mary ha quindi aggiunto di sperare di poter raccontare presto qualcosa in più su questa importante esperienza, lasciando intuire quanto questa presenza abbia cambiato la vita sua e del marito.

Il confronto con Samantha De Grenet e la pace definitiva

Nella stessa puntata si è tornati anche sul dibattito nato qualche giorno prima con Samantha De Grenet. Alcuni articoli avevano parlato addirittura di una lite, ma le dirette interessate hanno smentito tutto con ironia, anche se i toni del chiarimento non sono parsi molto sereni. Il confronto era nato da alcune considerazioni della showgirl sulle relazioni caratterizzate da una forte differenza d’età. Un’opinione personale che aveva dato vita a uno scambio di vedute con Mary Segneri, senza però sfociare in alcuno scontro. Per chiarire definitivamente la situazione, Samantha De Grenet ha spiegato: "Il mio era un punto di vista prettamente personale, riferito a come la vivrei io, non volevo giudicare voi… Io rispetto il parere degli altri così come gli altri devono rispettare il mio". Parole che hanno permesso di chiudere il discorso, con Mary che però a replicato un po’ tesa: "Io ho trovato quelle parole molto forti, mettici anche che eravamo in collegamento e io dopo due ore mi dovevo sposare, però ognuno può esprimere la sua opinione". Chiudendo poi con toni concilianti: "Al di là delle discussioni, ciò che emerge è soprattutto il racconto di una coppia che continua a guardare avanti con entusiasmo e che oggi si trova ad affrontare una nuova, importante pagina della propria vita".

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