La Volta Buona, imbarazzo in diretta con l’inviato: “Non sei della Rai”. La reazione (super) di Caterina Balivo

Durante un collegamento da Alghero, la conduttrice del talk show del daytime pomeridiano di Rai 1 è stata costretta a intervenire: cos’è successo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Attimi surreali a La Volta Buona. Nella puntata di ieri martedì 14 ottobre 2025, infatti, un collegamento da Alghero si è trasformato in un vero e proprio siparietto fatto di imbarazzo e ilarità, con la conduttrice Caterina Balivo costretta a intervenire in diretta. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

La Volta Buona, il collegamento (surreale) con l’inviato

Nella puntata de La Volta Buona di ieri martedì 14 ottobre 2025 si è parlato anche dell’incredibile vicenda accaduta recentemente ad Alghero, in Sardegna, dove uno sposo è stato sorpreso a fare l’amore con una parente stretta della moglie. Dal fatidico "sì" all’annullamento nel giro di poche ore: la storia ha naturalmente fatto il giro del web e non solo. Anche nel salotto di Caterina Balivo, talk show di punta del daytime del pomeriggio di Rai 1 – come detto – si è discusso dell’accadutto. In collegamento da Alghero, l’inviato Domenico Marocchi ha intervistato alcuni abitanti del luogo per chiedere loro un’opinione generale su amore e tradimenti. "Siamo in diretta con il signor Edo e la signora Gabriella, stavano commentando la notizia e mi ha detto che state insieme da 5 anni ma preferite non sposarvi" ha raccontato Marocchi in diretta dalla località sarda, con al suo fianco una coppia del posto.

"Noi preferiamo non sposarci ma non perché non ci si debba sposare, ognuno fa quello che vuole" ha spiegato il signor Edo ai microfoni de La Volta Buona. La compagna ha invece voluto salutare personalmente Caterina Balivo: "Caterina, un bacio da Alghero. Io sono dell’Ungheria, vedo sempre il suo programma. Lei è una bella donna. Viva l’amore!".

La reazione di Caterina Balivo: cosa ha fatto

"Viva l’amore! Magari senza tradimenti…" si è unita, ironizzando, la conduttrice alla signora intervistata. Poi alcuni dubbi del signor Edo si sono concretizzati in un siparietto surreale. "Non leggo Rai da nessuna parte. Quindi non sei della Rai" ha spiegato il passante, rivolgendosi poi all’inviato di Rai 1: "Andate a prendere in giro qualcun altro…". Lo studio è scoppiato in una risata generale e anche Caterina Balivo, con le mani tra i capelli, non ha potuto trattenersi. Poi il consiglio al suo inviato Domenico Marocchi: "Domenico, io mi allontanerei perché se il signore pensa di non essere in diretta su Rai Uno, può succedere qualsiasi cosa". La conduttrice ha infine scherzato sui sospetti dell’intervistato: "I signori poi si rivedranno su RaiPlay".

