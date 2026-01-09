Caterina Balivo gela Pino Insegno in diretta: "Hai già parlato". E lui sbotta: "Non chiamarmi in studio allora"
Un momento imprevisto ha animato il salotto pomeridiano di La Volta Buona, trasformando un'interruzione televisiva in un botta e risposta fatto di frecciatine e sorrisi.
Nel corso della puntata di oggi de La volta buona non è mancato un pizzico di imprevedibilità prima di una pausa pubblicitaria, mostrando come anche una normale gestione dei tempi televisivi possa generare divertimenti. Il merito è di Caterina Balivo e Pino Insegno, al centro di un battibecco in diretta.
La volta buona: il racconto interrotto in diretta e la risposta di Pino Insegno
Ospite nel salotto televisivo di Rai 1, Pino Insegno stava ripercorrendo alcuni passaggi legati agli inizi della sua carriera come attore, dopo un bel video dedicato a lui stesso, rivelando anche qualche retroscena inedito. Il racconto procedeva tranquillamente, anche se un po’ lungo, quando la conduttrice è stata costretta a intervenire per interromperlo, sicuramente per rispettare i tempi pubblicitari, ma scatenando la reazione immediata dell’ospite, che con un tono apparentemente deciso ma scherzoso si è lamentato: "Sto parlando però…E allora non chiamarmi in studio…".
La replica ironica di Caterina Balivo
Caterina Balivo, senza scomporsi, ha colto la battuta con il sorriso, scegliendo di rispondere per le rime e mantenendo la situazione sul piano dell’ironia. La conduttrice ha infatti spiegato la necessità dello stop, ricordando quanto la pubblicità sia un passaggio impossibile da saltare per la trasmissione: "Hai parlato, ma soprattutto più di te conta lei…La pubblicità…Sessanta secondi…".
Il divertimento in studio, sia tra gli altri ospiti sia tra il pubblico, è stato evidente, mostrando un grande apprezzamento per l’inatteso botta e risposta. Anche Pino Insegno, a quel punto, non ha potuto fare altro che incassare con il sorriso, chiudendo il siparietto con un semplice ma eloquente: "Grazie…".
L’intervento degli altri ospiti a La Volta Buona
Alla fine, il battibecco tra Caterina Balivo e Pino Insegno si è risolto in pochi secondi, lasciando dietro di sé sorrisi e risate. Subito dopo il ritorno della pubblicità, in studio si è continuato con la normale trasmissione, dalla pubblicità con Nicola Savino per la nuova stagione di Tali e Quali, per poi passare ad un recap in compagnia di Pamela Prati, delle migliori esibizioni della showgirl all’ultima stagione di Tale e Quale Show. Poi è stato anche il turno di Guillermo Mariotto, che ha lanciato qualche frecciata agli altri ospiti sulla loro età, per poi rivelare di sentirsi addosso un’età sempre diversa durante la giornata: "Alcune volte mi sento anche un bambino, infatti mi succhio il pollice", ha detto ironicamente, scatenando qualche commento dubbioso da parte degli altri volti in studio. E quando Balivo gli ha chiesto che età sentisse di avere in quel momento, alle 15 di pomeriggio e in diretta, lui ha risposto sicuro: "17 anni!". Menzione speciale per Leo Gullotta, presente in studio e che a inizio puntata ha festeggiato i suoi 80 anni, spegnendo le candeline di una torta.
