Novità da La volta buona, dove nel corso della puntata, Mauro Repetto è intervenuto in collegamento per commentare indirettamente una delle indiscrezioni più chiacchierate delle ultime ore: la presenza di Max Pezzali come super ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026. Lasciando intendere che tra ironia, e alcune allusioni, sarebbe favorevole ad una possibile reunion degli 883.

Sanremo 2026: la disponibilità totale di Mauro Repetto

Il momento più netto del collegamento arriva quando Repetto, collegato dal suo salotto parigino, decide di non lasciare spazio a fraintendimenti: "Le canzoni sono nostre. Se mi chiamano io sono pronto, che sia sul palcoscenico, che sia in birreria o che sia per lavare ai piatti, io sono pronto per venire a Sanremo e fare la reunion". Parole che suonano come un messaggio esplicito, non solo alla produzione del Festival ma anche allo stesso Pezzali, già annunciato come presenza costante sulla nave Toscana per tutta la durata della manifestazione.

La Volta Buona: ironia in studio e diritti d’autore

Quando il discorso scivola sui diritti d’autore, l’atmosfera si alleggerisce e diventa quasi da commedia. "Ma la Siae arriva lo stesso?", chiede Caterina Balivo dallo studio, dando il via a una serie di botta e risposta che strappano sorrisi. Valerio Scanu, presente in studio, risponde senza esitazioni: "Arriva, certo che arriva. Arriva ogni sei mesi". Spazio anche ad un momento importante che lega Repetto e Pezzali a Sanremo, quando si parla di Finalmente tu, il brano, portato da Fiorello al Festival di Sanremo del 1995 e classificatosi al quinto posto, rappresenta uno dei simboli più forti della collaborazione tra Repetto e Pezzali. "E anche lì staccate la Siae", rilancia la Balivo.

L’ironia di Mauro Repetto e la speranza del pubblico

Mentre Repetto parla in collegamento dal suo salotto parigino, Vladimir Luxuria nota una cantina di bottiglie alle sue spalle e commenta: "Ma è casa tua quella? Hai una bella enoteca". La risposta arriva puntuale, con il tempismo di chi sa chiudere il cerchio: "Sì, vedi la Siae?". Una battuta simpatica che strappa un sorriso a tutti.

La conferma di Max Pezzali come ospite fisso sulla nave Toscana per tutte le sere del Festival di Sanremo 2026 ha inevitabilmente acceso la fantasia del pubblico. Pezzali aveva chiarito che non si tratta di una reunion degli 883, aggiungendo però, con un sorriso, che "mai dire mai". Una frase che basta da sola a tenere viva l’attesa, soprattutto considerando la disponibilità pubblicamente espressa da Repetto.

