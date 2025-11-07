Antonella Elia choc a La Volta Buona: "Io e Pietro delle Piane ci siamo presi una pausa, praticherò l'astinenza sessuale" La showgirl, ospite a La volta buona, racconta con ironia e sincerità il momento di riflessione che sta vivendo nella sua storia d’amore, poi scoppia un momento di ilarità.

Nel salotto di La volta buona è andata in scena una delle confessioni più inattese della settimana televisiva. Antonella Elia, ospite di Caterina Balivo, ha svelato con il suo solito sorriso disarmante di aver messo in pausa la sua relazione con Pietro. Un racconto nato quasi per caso, durante una conversazione leggera sul suo compleanno, che si è trasformata in un momento di verità.

Pausa improvvisa tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Tutto è partito quando la Balivo, parlando dei riti tibetani di Antonella per mantenersi giovane, le ha chiesto: "Allora, Antonella, è stato il tuo compleanno, hai festeggiato i 62 anni. Noi vogliamo sapere come hai festeggiato? Pietro che ti ha regalato?". A quel punto, la Elia ha risposto con un sorriso imbarazzato: "Ah, volete saperla proprio? Allora, c’è un problema, ho preso alcuni mesi sabbatici da lui". Una frase che ha lasciato di stucco la conduttrice, che ha subito ribattuto: "Ma come, siete venuti qui, mi avete detto che vi dovevate sposare". Antonella ha replicato con la sua ironia: "Questo però veniva quando? Venti giorni fa? E siccome io sono volubile, mi sono presa un momento di pausa, di riflessione, perché non mi sento pronta", ha detto la showgirl in modo sincero.

La reazione a La volta buona di Caterina Balivo

Caterina, perplessa, ha provato a capire di più: "Ma scusami, io non ho capito se tu ci stai bene, ci stai male, è dipeso da te, è successo qualcosa. Siamo seri?". E Antonella ha confermato: "Sì, siamo seri, è dipeso da tutti e due, non solo da me". La conduttrice però non si è fermata: "Se uno mette in pausa una persona che sta insieme da tanto tempo vuol dire che vuole finire il rapporto, cioè non è che c’è altro a quest’età". A quel punto la Elia, sorpresa, ha esclamato: "A quest’età?". E la Balivo: "Eh ormai siamo grandi. Non è che siamo dei ventenni, capito? Se si litiga a 60 anni, o ci stai o non ci stai". "Gira il dito nella piaga", ha risposto Antonella, ridendo.

L’astinenza di Antonella Elia e le battute in studio

Poi, con il tono leggero che la contraddistingue, ha aggiunto: "Ho deciso di praticare l’astinenza sessuale", ha detto con ironia: "Pur avendoceli ancora gli istinti sessuali. Quindi prendo un po’ di mesi sabbatici per cercare di elevarmi dal primo chakra al settimo chakra e raggiungere un po’ quel divino". Una dichiarazione che ha scatenato le risate in studio. Mirella, la suocera di Caterina Balivo, presente in studio, ha commentato scherzando: "Se lui ha istinti che cosa sceglie, che cosa pensa? Si è liberato di un peso grosso". E Antonella, ironica: "Si è liberato di un gran peso perché… Il peso sono io?" La situazione è diventata ancora più divertente quando Mirella, fraintendendo una battuta, ha detto: "No, non è pratica, ma insomma saranno le tue ultime occasioni…". Elia, incredula, ha replicato: "Le mie?? Questa è tremenda, mi sento con non uno ma due piedi nella fossa!". Insomma, tra una risata e una stoccata, Antonella ha mostrato ancora una volta la sua autoironia e la capacità di sdrammatizzare anche i momenti più delicati.

