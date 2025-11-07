Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Antonella Elia choc a La Volta Buona: "Io e Pietro delle Piane ci siamo presi una pausa, praticherò l'astinenza sessuale"

La showgirl, ospite a La volta buona, racconta con ironia e sincerità il momento di riflessione che sta vivendo nella sua storia d’amore, poi scoppia un momento di ilarità.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nel salotto di La volta buona è andata in scena una delle confessioni più inattese della settimana televisiva. Antonella Elia, ospite di Caterina Balivo, ha svelato con il suo solito sorriso disarmante di aver messo in pausa la sua relazione con Pietro. Un racconto nato quasi per caso, durante una conversazione leggera sul suo compleanno, che si è trasformata in un momento di verità.

Pausa improvvisa tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Tutto è partito quando la Balivo, parlando dei riti tibetani di Antonella per mantenersi giovane, le ha chiesto: "Allora, Antonella, è stato il tuo compleanno, hai festeggiato i 62 anni. Noi vogliamo sapere come hai festeggiato? Pietro che ti ha regalato?". A quel punto, la Elia ha risposto con un sorriso imbarazzato: "Ah, volete saperla proprio? Allora, c’è un problema, ho preso alcuni mesi sabbatici da lui". Una frase che ha lasciato di stucco la conduttrice, che ha subito ribattuto: "Ma come, siete venuti qui, mi avete detto che vi dovevate sposare". Antonella ha replicato con la sua ironia: "Questo però veniva quando? Venti giorni fa? E siccome io sono volubile, mi sono presa un momento di pausa, di riflessione, perché non mi sento pronta", ha detto la showgirl in modo sincero.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La reazione a La volta buona di Caterina Balivo

Caterina, perplessa, ha provato a capire di più: "Ma scusami, io non ho capito se tu ci stai bene, ci stai male, è dipeso da te, è successo qualcosa. Siamo seri?". E Antonella ha confermato: "Sì, siamo seri, è dipeso da tutti e due, non solo da me". La conduttrice però non si è fermata: "Se uno mette in pausa una persona che sta insieme da tanto tempo vuol dire che vuole finire il rapporto, cioè non è che c’è altro a quest’età". A quel punto la Elia, sorpresa, ha esclamato: "A quest’età?". E la Balivo: "Eh ormai siamo grandi. Non è che siamo dei ventenni, capito? Se si litiga a 60 anni, o ci stai o non ci stai". "Gira il dito nella piaga", ha risposto Antonella, ridendo.

L’astinenza di Antonella Elia e le battute in studio

Poi, con il tono leggero che la contraddistingue, ha aggiunto: "Ho deciso di praticare l’astinenza sessuale", ha detto con ironia: "Pur avendoceli ancora gli istinti sessuali. Quindi prendo un po’ di mesi sabbatici per cercare di elevarmi dal primo chakra al settimo chakra e raggiungere un po’ quel divino". Una dichiarazione che ha scatenato le risate in studio. Mirella, la suocera di Caterina Balivo, presente in studio, ha commentato scherzando: "Se lui ha istinti che cosa sceglie, che cosa pensa? Si è liberato di un peso grosso". E Antonella, ironica: "Si è liberato di un gran peso perché… Il peso sono io?" La situazione è diventata ancora più divertente quando Mirella, fraintendendo una battuta, ha detto: "No, non è pratica, ma insomma saranno le tue ultime occasioni…". Elia, incredula, ha replicato: "Le mie?? Questa è tremenda, mi sento con non uno ma due piedi nella fossa!". Insomma, tra una risata e una stoccata, Antonella ha mostrato ancora una volta la sua autoironia e la capacità di sdrammatizzare anche i momenti più delicati.

Potrebbe interessarti anche

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, le nozze slittano (ancora): “Un po’ di problemi”, i sospetti della Balivo

Antonella Elia e Pietro Delle Piane rinviano ancora le nozze: tra sorrisi, battute e...
Antonella Elia

Antonella Elia scoppia a piangere per Pietro Delle Piane: "Come faccio a sposarmi?", poi 'trita' Simona Ventura

Tra progetti rimandati, momenti di commozione e ricordi del passato, la showgirl si ...
Antonella Elia

“Ritornatene al tuo Paese”, Antonella Elia esplode in diretta TV dopo gli attacchi a Fanny Tardioli: “Schifezza ignobile”

La showgirl è intervenuta a La Volta Buona in difesa della finalista di Miss Italia,...
Andrea Mainardi e Antonella Clerici

Antonella Clerici sbotta in diretta Tv: "Che cavolo vuoi?", poi le urla di chef Mainardi

Risate, doppi sensi e un imprevisto finale a È sempre mezzogiorno: Clerici trasforma...
Caterina Balivo

La volta buona: Magalli esagera e Balivo lo stronca. Poi Enzo Salvi in lacrime per la mamma

Tra piccoli scivoloni e un momento di grande fragilità, la puntata di oggi di La vol...
Andrea Mainardi e Antonella Clerici

Clerici apre È sempre mezzogiorno con dedica ad Andrea Delogu, poi è Mainardi show: gaffe hot e annuncio tenerissimo

È sempre mezzogiorno si è trasformato in un mix di gaffe e ironia spontanea, mettend...
Caterina Balivo

La Volta Buona, imbarazzo in diretta con l’inviato: “Non sei della Rai”. La reazione (super) di Caterina Balivo

Durante un collegamento da Alghero, la conduttrice del talk show del daytime pomerid...
Antonella Clerici

È sempre mezzogiorno, puntata ‘spaventosa’: Antonella Clerici irriconoscibile. Perché

Tra colori, spaventi e romanticismo: la puntata di Halloween di È sempre mezzogiorno...
Guillermo Mariotto

Ballando, fuorionda choc di Mariotto su Barbara D’Urso: “Insopportabile”. E Matteo Addino lo asfalta

Il giudice e stilista del dance show si è lasciato scappare un commento velenoso nel...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
Tiziana Ferrario

Tiziana Ferrario
Massimo Giannini

Massimo Giannini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963