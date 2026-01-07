Serena Grandi offesa con Enrica Bonaccorti, rivela in diretta: "Ecco perché non parlo con lei", Balivo chiede spiegazioni Un momento di tensione inatteso nello studio di Caterina Balivo, una domanda innocente si trasforma in silenzi, risentimenti e critiche pesanti.

La puntata del 7 gennaio 2026 de La volta buona ha regalato ai telespettatori uno di quei momenti spiazzanti che hanno sorpreso fin anche la conduttrice. Tutto nasce da una domanda semplice, rivolta da Caterina Balivo a Serena Grandi su Enrica Bonaccorti, in un periodo in cui l’attenzione e la preoccupazione attorno alla conduttrice sono fortissime.

La volta buona: un periodo delicato per Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti sta vivendo una fase estremamente complessa della sua vita, un momento segnato dall’attesa, dall’incertezza e dalla necessità di fare i conti con esami e analisi che dovranno chiarire come sta davvero. È una situazione che ha toccato profondamente il pubblico, tanto che la stessa Bonaccorti ha raccontato di sentirsi "in un limbo", spiegando anche a Mara Venier, nel corso di Domenica In, di non sapere quale sarà il suo futuro e di non avere ancora risposte definitive sul proprio stato di salute. In questo contesto, il sentimento prevalente è quello della solidarietà. Siamo tutti in apprensione per Enrica Bonaccorti, facciamo tutti il tifo per lei, aspettando con rispetto e discrezione notizie che possano rassicurare. Proprio per questo, la reazione di Serena Grandi ha colpito ancora di più.

Il silenzio di Serena Grandi sul rapporto con la Bonaccorti

Quando Caterina Balivo chiede a Serena Grandi di dire qualcosa su Enrica Bonaccorti, l’attrice sorprende tutti. In pochi secondi cambia argomento, spostando l’attenzione su un altro personaggio, con una freddezza che non passa inosservata né al pubblico né alla padrona di casa. Serena inizia a parlare con entusiasmo di Brigitte Bardot, mancata da poco e di cui abbiamo visto uno servizio in diretta nel talk, raccontando che il suo ex marito, padre di suo figlio, l’ha conosciuta personalmente e che per questo lei conosce molti dettagli della vita della Bardot. Una profonda ammirazione per una figura iconica che non c’è più, mentre di Enrica Bonaccorti preferisce non dire nulla. Un contrasto che porta Caterina Balivo a intervenire.

La domanda diretta di Caterina Balivo e la rivelazione di Serena Grandi

La conduttrice decide di andare al punto e dice: "Come mai hai spostato l’attenzione su Brigitte Bardot parlando di Enrica Bonaccorti? Te lo dico perché magari Enrica ci può rimanere male in questo momento". Un’osservazione innocente ma non nuova alla conduzione della Balivo, che apre uno spiraglio su ciò che Serena Grandi sta provando.

Serena non si tira indietro e, con poche parole, chiarisce il motivo del suo atteggiamento: "Magari perché sono arrabbiata come amica perché non mi ha invitata alla festa del suo compleanno". Una frase semplice, ma carica di risentimento. Enrica Bonaccorti ha compiuto gli anni e, forse per la prima volta, ha deciso di festeggiare circondata da tanti amici, non solo quelli più stretti. Una festa partecipata, come confermato anche da Mara Venier nel servizio mandato in onda durante lo show, che però non ha incluso Serena Grandi.

Una chiusura frettolosa

Dopo la rivelazione, Serena Grandi cambia di nuovo argomento, evitando ulteriormente di soffermarsi su Enrica Bonaccorti. È chiaro che il risentimento è ancora vivo. Resta da capire se la Bonaccorti avrà voglia di dire qualcosa, di chiarire o di ricucire un rapporto che oggi appare incrinato. Ma è altrettanto evidente che, in questo momento, Enrica abbia la testa altrove, concentrata su questioni ben più importanti e personali.

