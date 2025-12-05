Martina Colombari attaccata da Patrizia Mirigliani per le sue parole contro Miss Italia: "Ingrata, irriconoscente" Una risposta senza mezzi termini quella della Patron di Miss Italia, che ha deciso di commentare energicamente le dichiarazioni della Colombari sul contest di bellezza.

Nella puntata di oggi di La volta buona si è tornati a parlare di bellezza, ma non con leggerezza. Il tema è riemerso quasi naturalmente dopo l’intervento toccante di Jasmine Carrisi, che ha raccontato come abbia fatto fatica ad accettarsi fisicamente fino ai vent’anni, portando la conversazione su un terreno più personale e autentico. Da lì, Caterina Balivo ha deciso di aprire una finestra su un altro fronte caldo, quello legato alle dichiarazioni di Martina Colombari a Belve, chiamando in causa Patrizia Mirigliani per una replica che molti attendevano.

Le parole di Martina Colombari a Belve

Nel video mostrato in studio, si sono sentite chiaramente alcune delle frasi che hanno riacceso il dibattito. Alla domanda di Francesca Fagnani, Martina Colombari aveva spiegato che quello in cui venne eletta lei era un periodo diverso, chiarendo: "Beh, era anche un periodo differente, perché io sono stata eletta 34 anni fa. Aveva un senso. Se oggi ha senso? Mi spiace dirlo, ma no. Se mi fa piacere essere ricordata come Miss Italia? Mi farà sempre piacere, perché da lì che è nato tutto". La giornalista le aveva ricordato anche ciò che aveva detto in un’intervista precedente a Il Messaggero, ovvero: "In 30 anni e più non c’è stato mezzo lavoro chiuso per Miss Italia. Ho sempre fatto tutto come Martina Colombari". E la Colombari aveva aggiunto: "E come dice mio figlio, mi sono guadagnata tutto. Non sono mai scesa compromessi".

La risposta diretta di Patrizia Mirigliani a La volta buona

Appena il filmato si è concluso, Patrizia Mirigliani ha iniziato a parlare con un tono che lasciava intuire quanto la questione l’avesse coinvolta: "Guarda, io veramente ti dico, non ho avuto parole. Ho avuto dei giorni abbastanza difficili, perché questa ingratitudine…". Caterina Balivo ha provato a intervenire, dicendo: "No, dai, Patrizia, non è ingratitudine". Ma la risposta è stata subito netta: "Invece sì, e verso mio padre tra l’altro, che Martina l’adorava e l’ha portata a successo, una Miss Italia incoronata da Alain Delon". La Mirigliani ha poi ricordato tutto ciò che il concorso ha rappresentato per la carriera di Colombari: "Una Miss Italia che durante il concorso conosce un certo tipo di mondo, si innamora anche di Alberto Tomba, che era in giuria. E tutto quello che è arrivato dopo, perché lei ha fatto l’indossatrice di marchi, lei ha cominciato la sua carriera così. Dire quello che per lei oggi è Miss Italia, detto da lei proprio, è una cosa che mi dà un dispiacere enorme e di cui non capisco il perché".

A quel punto la discussione si è allargata a un tema più generale. La Mirigliani ha infatti osservato: "Ho notato, proprio a Ballando con le stelle, con continue asserzioni su questa bellezza, che tutti rincorrono, vanno tutti dai chirurghi estetici perché vogliono essere belli, però poi, quando sono belli, è come se si vergognassero di esserlo. Che per me è una cosa assurda". La Balivo è intervenuta sottolineando che si tratta di questioni personali, ma la Mirigliani ha ribattuto: "Sì ma la bellezza, quella vera, è un dono di Dio. Cioè tu non è che te la guadagni. È una cosa che ti arriva dalla natura". La conduttrice ha poi provato a rimettere il tutto in prospettiva, ricordando ciò che Colombari aveva detto nel video: "A me piace che le persone dicano che io sono Miss Italia", facendo intendere che forse il discorso fosse più articolato di quanto apparisse. La Mirigliani ha concluso esprimendo tutta la sua sorpresa: "Mi sembra assurdo che oggi, il concorso va avanti ma si dice che Miss Italia non ha più valore… Per me è una cosa sbalorditiva". La Balivo ha chiuso l’argomento con una frase pratica e diretta: "Vabbè, tanto avete i rispettivi numeri, poi vi sentirete".

