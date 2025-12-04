Milly Carlucci e la rivelazione a sorpresa su Ballando, il segreto sul ripescaggio che sorprende la Balivo: "Non è giusto" Un intreccio tra emozioni e anticipazioni che accendono la curiosità sul futuro di Ballando con le stelle, mentre nel salotto di La volta buona si susseguono i ricordi di Wilma Goich.

Nella puntata di oggi de La volta buona il ritmo è scivolato tra momenti personali e qualche anticipazione. Da un lato Milly Carlucci ha collegato il pubblico al clima sempre più competitivo di Ballando con le stelle, dall’altro Wilma Goich ha riportato l’attenzione sul suo vissuto, su quella ferita che ancora oggi continua a riflettersi nei gesti, nelle parole e persino nei sorrisi che cerca di ricostruire. Una puntata che ha mantenuto un equilibrio particolare, lasciando respirare ogni argomento senza appiattirlo.

Ballando con le stelle: i nuovi segreti di Milly Carlucci

Il collegamento con Milly Carlucci è partito con un tono leggero, quando Caterina Balivo ha introdotto l’argomento dicendo: "Ma noi andiamo Ballando, siamo lì pronti a vedere". Da lì Carlucci ha spiegato la struttura della serata, chiarendo che stavolta tutto si giocherà su due fronti, quello dei semifinalisti e quello degli eliminati che tenteranno il rientro. "Questa puntata di ripescaggio è proprio lo showdown finale del rettilineo della finale. Perché da una parte c’è la gara dei primi semifinalisti e dall’altra parte c’è il ripescaggio degli eliminati". Balivo ha poi suggerito apertamente che due concorrenti potrebbero tornare in gioco: "Due, almeno due devono passare". E Carlucci, pur senza dirlo esplicitamente, ha lasciato una porta aperta: "Non ti dico.. Però vabbe’ non è una cosa improbabile…". Parole che sembrano quasi confermare l’ipotesi. La conduttrice ha però sorpreso tutti quando ha aggiunto che neppure i semifinalisti sono al sicuro, perché affronteranno una manche con eliminazione: "Nessuno è salvo. Nessuno porta a casa il risultato questa sera". Un dettaglio che rimescola l’intero equilibrio della gara. Infine ha annunciato il ballerino per una notte: Rocco Hunt, presenza che promette un momento di spettacolo in più per la puntata.

La volta buona: Wilma Goich e il dolore per la figlia

Il racconto di Wilma Goich ha spostato i toni in una direzione completamente diversa. La cantante ha parlato della perdita di sua figlia Susanna, ricordando come quel dolore abbia lasciato segni anche visibili: "Le due rughe che sono le pieghe della tristezza… A me sono arrivate quando è mancata Susanna". Con l’arrivo del Natale, tutto diventa più difficile: "Il Natale è una tragedia quando hai un dolore dentro… però devi fare festa e devi sorridere". A darle equilibrio rimane soprattutto il nipote, che ancora oggi la chiama chiedendole "Nonnì mi prepari questo o quello". Goich ha raccontato anche della compagna del ragazzo, spiegando che l’ha accolta con affetto. Un Natale più silenzioso, ma che Wilma continua a vivere per il nipote.

