Sanremo 2026, svelata la data di annuncio dei duetti delle cover: manca pochissimo. Le anticipazioni di Patty Pravo La puntata di oggi de La Volta Buona ha portato novità importanti sui prossimi annunci sanremesi, senza però dimenticare alcune rivelazioni di Francesco Oppini sulla sua infanzia.

La puntata di oggi di La Volta Buona ha offerto diversi spunti di interesse, alternando il racconto dell’attualità legata al Festival di Sanremo a momenti più raccolti e personali. Al centro della trasmissione, le anticipazioni sul Festival, e nuovi commenti da parte di una dei big, ma anche alcuni rivelazioni dagli ospiti in studio.

Sanremo 2026: arriva l’annuncio delle cover

Nel corso della puntata, l’attenzione si è concentrata nuovamente su Sanremo, argomento che continua a catalizzare curiosità e aspettative. In collegamento è intervenuto il giornalista Paolo Giordano, chiamato a fare chiarezza su uno dei momenti più attesi del Festival, ovvero l’annuncio delle cover. Alla domanda diretta della padrona di casa, "Giordano, dacci delle notizie!", il giornalista ha risposto entrando subito nel merito: "Allora, io intanto vi dico una cosa, che gli annunci di questi duetti, della serata delle cover, saranno domani, al Tg 1 delle 13.30". La reazione in studio non si è fatta attendere, con Caterina Balivo che, sorpresa, ha replicato: "Ah, alle 13,30? Domani a pranzo?". Un botta e risposta rapido, che ha reso ancora più evidente l’attesa che circonda l’annuncio, e che Giordano ha chiuso aggiungendo: "Quindi insomma abbiamo chiuso questa cosa, è una cosa che non si sa".

La Volta Buona: parla Patty Pravo

Un altro momento centrale della puntata è stato l’intervento dell’inviato Domenico Marocchi, che ha intercettato Patty Pravo all’uscita dalle prove del Festival di Sanremo. L’intervista, anche se breve, ha permesso all’artista di raccontare il senso del progetto che la vede coinvolta quest’anno all’Ariston: "Opera è nata da un sogno, e riguarda tutti noi, perché siamo figli dell’arte", ha spiegato. Parole che hanno dato un’idea chiara dell’impronta che la cantante vorrà dare al suo Festival, svelando meno sulla dimensione tecnica delle sue prove, ma riportando l’attenzione sul significato più ampio dell’esperienza artistica.

Il racconto di Francesco Oppini sul bullismo

Oltre al Festival, durante il programma gli ospiti in studio hanno rivelato dettagli importanti sul tema centrale di questa puntata: i rapporti familiari. Tra questi è emerso sicuramente il racconto di Francesco Oppini, che ha ripercorso un periodo difficile della propria adolescenza. Ospite a La Volta Buona, Oppini ha parlato apertamente del bullismo vissuto tra le medie e il liceo, legato all’essere figlio di una donna di spettacolo nel pieno del successo: "A quest’ora non posso ripetere gli insulti che ricevevo…", ha esordito, ricordando come: "Dalle medie al liceo c’è stato il boom del successo di mamma ed ho iniziato a vivere delle situazioni spiacevoli a scuola". Un racconto lucido, affrontato oggi con maggiore consapevolezza, ma che non nasconde il peso di quegli anni: "Sono cose che ti strutturano in qualche modo ma che non augurerei a nessuno". Nel suo intervento, Oppini ha spiegato come il bullismo fosse spesso accompagnato da commenti continui e offensivi: "Non è facile sentire tutti i giorni, praticamente per 6 anni, commenti su tua madre ogni volta che ti vedono a scuola. Mi dicevano: ‘ma come, tua mamma è una f**a e tu invece sei un ce**o’. Io a causa di questo ero arrivato a colpevolizzare mia madre il suo mestiere". Con il passare degli anni, il rapporto con la madre è cambiato, anche grazie al confronto in famiglia: "Ne ho parlato con papà, per me era un disagio, così lui ha chiesto a mamma di non presentarsi improvvisamente a scuola in un certo modo". Un percorso complesso, che oggi Oppini racconta senza rancore, sottolineando: "Non è stato facile far fronte a tutti quegli insulti, gestire il fatto di sentirmi in mezzo, ma sono fiero di mia madre".

