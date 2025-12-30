Orietta Berti svela: "Ballando con le stelle è stato un tormento", poi la frecciata di Balivo ad Antonella Elia Tra amori messi alla prova, dolci annunci e brutti ricordi, il salotto de La volta Buona porta ad un confronto con la conduttrice.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nel corso della puntata di oggi de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, il racconto degli ospiti di oggi ha trasformando il salotto pomeridiano in un momento di confessioni e risate. Al centro della scena, le parole forti di Antonella Elia sulla fine della sua relazione con Pietro Delle Piane, la sincerità di Orietta Berti nel ricordare la sua partecipazione a Ballando con le stelle, situazioni diverse ma accomunate da un unico filo conduttore: la consapevolezza maturata attraverso il tempo.

Antonella Elia e una rottura ancora fresca a La volta Buona

Tornata ospite nel salotto di Caterina Balivo, Antonella Elia ha ripercorso senza reticenze una fase delicata della sua vita sentimentale, segnata dalla fine della storia con Pietro Delle Piane proprio a un passo dalle nozze. Una separazione che, ancora oggi, suscita domande e curiosità, soprattutto perché arrivata dopo un percorso che sembrava indirizzato verso il matrimonio: "Prima di sposarsi bisogna essere certi al cento per cento", ha spiegato lei. Nel suo racconto emergono i suoi rimpianti: "Il fatto che io abbia avuto questa rottura è forse dovuto al fatto che volevo capire con lui gli errori reciproci, per cambiare". Il tema del cambiamento è diventato centrale nel dialogo con Caterina Balivo, dando vita a un confronto sincero e a tratti acceso: "Tutti pensano che sia impossibile cambiare ma secondo me, se davvero si ama, è possibile!", ha dichiarato la showgirl, ribadendo di credere nella trasformazione, se lo si desidera davvero: "Per me è ipocrita dire: ‘Mi sposo e poi vediamo’". La conduttrice ha però offerto una prospettiva più pragmatica, osservando che "Certo che no, però nemmeno pensare che ad una certa età si possa cambiare", ma non è mancato un augurio velato: "Chissà, magari ne trovi un altro ‘che problemi non ha’…".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Orietta Berti e il ricordo amaro di Ballando con le stelle

A sorprendere il pubblico è stata anche la testimonianza di Orietta Berti, che ha rievocato la sua esperienza come concorrente nella terza edizione di Ballando con le stelle: "È stato un tormento. Mai avuto un mal di piedi così forte", spiegando le difficoltà legate alle scarpe obbligatorie che le provocavano dolore e ferite alle dita. Non solo il disagio fisico, ma anche le prove tecniche hanno contribuito a rendere quell’esperienza difficile, con riferimento al suo insegnante di danza: "Quando mi buttava per aria io cadevo sempre a terra". Alla fine, il giudizio è stato netto e senza ripensamenti: "È un’esperienza che non rifarei mai più perché non sono in grado".

La frecciata finale a La volta buona

Nel corso della puntata si è parlato anche di matrimoni mancati e di storie che sembrano non trovare mai una vera conclusione. Antonella Elia ha ripreso una frase pronunciata da Orietta Berti: "Chi ama chiama, infatti Pietro non mi chiama", sottolineando come Pietro, ad oggi, non si sia fatto sentire. "A parte gli scherzi secondo me prima di sposarsi, di prendere una decisione così importante, bisogna essere certi al 100% che l’uomo o la donna con cui ti unirai per sempre risponde a delle caratteristiche che per te sono fondamentali", ha ribadito.

Potrebbe interessarti anche