La Volta Buona: Nonna Silvi furiosa con la Balivo, le lacrime di Alberto di Monaco ai funerali di Pietrangeli
Una puntata movimentata, tra le battute di Nonna Silvi e il ricordo commosso dal funerale di Nicola Pietrangeli, dove amici e volti noti hanno condiviso parole di affetto.
La nuova puntata di La volta buona andata in onda oggi ha offerto un mix di momenti leggeri, tensioni inattese e riflessioni più profonde. La presenza in studio di Giorgio Calabrese, Lory Del Santo, Magalli, Michela Magalli e poi Simone Sabani ha dato vita a un confronto articolato, attraversato anche da collegamenti esterni che hanno movimentato l’intera diretta.
La volta buona: la polemica di Nonna Silvi
La puntata si è aperta con Caterina Balivo che ha introdotto il tema della giornata: l’alimentazione e il rapporto col proprio peso, spiegando che secondo alcuni sondaggi "metà degli italiani sarebbe a dieta". Dopo un servizio su Can Yaman, che ha raccontato come abbia perso ben 10 chili per il suo ruolo in Sandokan, il primo collegamento è stato quello con Nonna Silvi, star dei social con oltre tre milioni di follower. Il collegamento è però diventato rapidamente uno dei momenti più vivaci della puntata, quando dalla sua cucina la signora ha dichiarato: "Mi fa parlare? Io il cavolfiore nella mia lasagna non lo metto, ve lo mangiate voi, io metta la besciamella". E ancora: "Grazie a voi che ho dovuto aspettare però si sarà raffreddato, ora la mangerò ghiacciata". Balivo, sorpresa, ha replicato: "Ma come? L’abbiamo fatta aspettare?" e Nonna Silvi ha ribadito: "Stavo aspettando da mezz’ora". La conduttrice ha provato a chiarire: "Ma prima c’è il TG, quando le hanno detto di aspettare?" e la signora ha aggiunto: "Mi hanno detto di essere pronta per l’una o l’una e mezza, e mi hanno fatto aspettare". Il momento più curioso è arrivato quando Nonna Silvi ha accennato a qualcosa che le era stato chiesto di non dire, affermando: "Tutti mi chiamano per un’altra cosa che voi mi avete detto di non dire… E quindi io non dico". Balivo è intervenuta: "Eh no nonna, ora me la deve dire, sennò sembra che la censuro". E Silvi ha risposto: "Illegale? Sia mica rubare. Ma che illegale!", spiegando poi che non le avevano permesso di mostrare il premio ricevuto ai TikTok Awards. Alla battuta di Balivo "E’ partita arrabbiata", la signora ha replicato: "Hai capito proprio bene, sono partita arrabbiata".
Il racconto personale di Simone Sabani
Dopo aver calmato l’atmosfera, il collegamento ha lasciato spazio a un momento più intimo con Simone Sabani. L’attore ha raccontato di essere stato un bambino obeso e di aver perso nel tempo ben 72 chili, spiegando quanto sia difficile arrivare al punto di "Avere una molla che ti faccia scattare la convinzione a perdere peso". Ha poi condiviso il peso delle offese ricevute e ha ricordato ironicamente come il padre gli dicesse "I miei figli", nonostante fosse figlio unico, proprio per via del suo peso.
Dal cibo al lifestyle, con Iginio Massari, Paola Saluzzi e Chef Ruben
Spazio poi a Mary Segneri, che ha incontrato il maestro Iginio Massari per preparare un classico pan di Spagna, e a un collegamento da Bari dedicato alle orecchiette e alle cartellate pugliesi. In studio, Paola Saluzzi ha raccontato la sua esperienza con i problemi alimentari: "Smisi di mangiare, mi aiutò Luca Giurato", e ha ricordato con affetto l’amico scomparso: "Con lui era sempre una festa". Un breve spazio è stato dedicato anche allo chef romano Ruben e a un servizio su un’asta di gioielli provenienti dalle collezioni di Liz Taylor e Marilyn Monroe, sulle note di Elizabeth Taylor di Taylor Swift.
I funerali di Pietrangeli: presenti Licia Colò e Alberto di Monaco
Il momento più toccante della puntata è arrivato con il collegamento dai funerali di Nicola Pietrangeli, dove diversi volti noti hanno ricordato il tennista. Alberto di Monaco ha spiegato che Pietrangeli era stato il suo primo maestro di tennis, mentre Licia Colò ha dichiarato: "A me, come alla sua famiglia, lascia un gran vuoto, ma lui ha una dolce nipotina, che porta il suo cognome, e che porterà avanti al sua storia. Lui diceva tutto quello in cui credeva, con convinzione ma andando anche spesso controcorrente, motivo per cui aveva tanti amici ma anche alcuni nemici, ma aveva quasi sempre ragione devo dire".
