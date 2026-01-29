Loredana Lecciso lascia senza parole: "Al Bano mi propose di partorire in segreto all'estero", poi la gaffe della Balivo La compagna di Al Bano si apre su 25 anni di unione e sulla differenza d'età, raccontando retroscena inediti sulla loro storia. Ecco cosa è emerso a La volta buona.

Nulla puntata di oggi de La Volta Buona, Caterina Balivo ha potuto contare sulla presenza in studio di Loredana Lecciso, che ci ha concesso uno spaccato autentico di una relazione che dura da venticinque anni e che continua a far discutere e far emergere novità.

Al Bano e Loredana Lecciso: un amore lungo venticinque anni

Il focus della puntata era le differenze d’età e su come, nel mondo dello spettacolo, queste diventino spesso terreno fertile per dibattiti e giudizi. Non poteva mancare, dunque, una delle coppie più seguite e discusse dello show business, quella formata da Al Bano e Loredana Lecciso. Insieme da un quarto di secolo, hanno raggiunto idealmente le nozze d’argento, anche se il matrimonio, almeno per ora, resta solo un’ipotesi. "E’ come se dessi per scontato che siamo già sposati, alla fine cambierebbe molto poco", ha spiegato Loredana nel salotto di Caterina Balivo, lasciando intendere come il legame sia già consolidato ben oltre qualsiasi formalità.

I programmi sul matrimonio, raccontati a La Volta Buona

Il tema delle nozze, però, non è stato liquidato con superficialità. Per Loredana Lecciso il matrimonio rappresenterebbe soprattutto un gesto simbolico, una sorta di sigillo finale su un percorso di vita condiviso. "Però nella vita non si sa mai, sarebbe come chiudere un cerchio di questo percorso di vita", ha aggiunto, lasciando spazio a un’ipotesi futura che non viene esclusa.

Guardando immagini e video del passato, Loredana Lecciso non ha nascosto la commozione: "La prima fase è stata magica, qualcosa di solo mio e suo, poi chiaramente, con il passare del tempo, anche al netto di qualche problematica, è stata una storia più faticosa. Abbiamo dovuto trovare l’equilibrio giusto, abbiamo superato alla grande le turbolenze affrontate nel tempo".

La storia mai raccontata sulla gravidanza della Lecciso

Nel corso della conversazione, Loredana Lecciso ha svelato anche dettagli inediti legati ai primi mesi della relazione. "Per quanto tempo abbiamo preferito tenere segreta la nostra storia? Pochi mesi, anche perchè dopo poco più di un anno è arrivata Jasmine". Ha poi raccontato un retroscena mai condiviso prima: "Lui mi propose anche di partorire all’estero, non l’ho mai raccontato, e mantenere il segreto. Per certi versi forse sarebbe stato meglio, alla fine però ho deciso di partorire a Lecce, nella ia città. Non so perché velo dico, mi è venuto in mente adesos, non l’ho mai raccontato prima". Accanto a questi ricordi, emerge una nostalgia più profonda, legata alla quotidianità: "A volte mi mancano quei momenti di cui tutte le persone hanno bisogno, la normalità, il ritrovarsi, lo stare in famiglia".

Le critiche e la ferita dei social

Non poteva mancare un passaggio sulle critiche, spesso feroci, che continuano ad arrivare dai social. Loredana Lecciso ha spiegato di soffrire per la durezza di certi comment:. "Esistono ancora dei nostalgici della coppia Al Bano e Romina che in qualche modo vorrebbero imporre i loro desideri nostalgici". Ma è un’altra riflessione a colpire di più: "Provo amarezza quando vedo delle signore con dei bellissimi nipotini che poi scrivono delle critiche così forti, aggressive, così poco umane…".

Il Natale in famiglia e la gaffe della Balivo

E’ stato poi il momento del racconto dell’ultimo Natale trascorso insieme ai figli: "E’ vero, c’era una bella atmosfera e avevamo bisogno di stare tutti insieme, solo noi". E ancora: "Il giorno di Natale eravamo soltanto noi quattro e credo che la cosa più normale del mondo a Jasmine sia sembrata una cosa così eccezionale, a volte mancano quei momenti che alla fine credo di tutte le persone abbiano bisogno, proprio la normalità e il ritrovarsi nel nostro nucleo familiare". Poi a gaffe della conduttrice, che per lanciare il servizio successivo si è confusa, chiamando Loredana Lecciso "Romina", e mentre l’ospite liquidava con leggerezza l’errore, la conduttrice ha provato a giustificarsi: "Scusate, prima parlavamo di Romina".

