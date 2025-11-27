Ornella Vanoni, su Rai 1 l'ultima telefonata all'amica e il falso annuncio di morte: "Vieni presto, c'è poco tempo" Visibilmente commossa, Andrée Ruth Shammah ripercorre le ultime parole scambiate con Ornella Vanoni, svelando a La volta buona quel misto di dolcezza e consapevolezza del loro ultimo saluto.

Nella puntata di La volta buona di oggi, la conduttrice ha deciso di lasciare spazio alle parole di Andrée Ruth Shammah, amica storica di Ornella Vanoni, che ha accettato di raccontare con calma e lucidità ciò che è accaduto nelle ore precedenti alla scomparsa dell’artista. Un ricordo carico di sfumature, che dice molto su come vivesse la cantante quelle ultime ore.

L’ultima telefonata tra Andrée e Ornella Vanoni a La volta buona

A lanciare il servizio è stata la padrona di casa Caterina Balivo: "Sentiamo l’intervista dell’amica di Ornella Vanoni, quel giorno proprio si erano sentite, guardate". Shammah ha iniziato spiegando il contesto: "Io la conosco da, diciamo da sempre, se mi ricordo vado lontano coi ricordi". Ha raccontato che quel venerdì, giorno della scomparsa, la voce della Vanoni al telefono era diversa, un po’ velata, eppure ancora attenta agli altri: "Al telefono lei aveva la voce un po’ triste, ma si è preoccupata molto della mia di salute". Un dettaglio che ha colpito profondamente Shammah. Nel ricordare lo scambio, ha aggiunto: "Io le dissi: ‘Sì, ma beh smetti di pensare a me, tu mi sembri con la voce triste’, e lei mi rispose: ‘Eh cosa vuoi, a 91 anni che io faccia l’allegra?‘". Una frase che oggi appare come una consapevolezza serena di quello che sarebbe accaduto.

Il saluto di Ornella che suonava come un addio

Parlando di quel momento, Shammah ha rivelato un aspetto che l’ha colpita subito dopo: "È stata una telefonata che facilmente dava l’idea di quanto è stata fortunata, sembrava che volesse scegliere di sparire con quella dolcezza con la quale stava parlando, con quella calma, con quella non paura". E non ha nascosto quanto l’abbia segnato il ricordo dell’ultimo scambio: "Lei disse: ‘Vieni presto’, anzi ‘Torna presto’, perché anche prima aveva detto ‘C’è poco tempo’". Parole che oggi, riascoltandole, assumono una luce diversa, come se anticipassero già il senso di un distacco imminente.

Il malinteso nato sui social e il ricordo del funerale

Quella sera, sopraffatta dall’emozione, Shammah ha cercato nel telefono una foto di loro due e ne ha pubblicata una scrivendo "Sarai sempre nel mio cuore". Da lì, lo spaesamento: "Le persone sotto scrivevano ‘Cos’è successo? Ma è morta?’". Lei ha risposto con sincerità: "No che non è morta. Ma perché questo mio messaggio d’amore viene visto così?". E proprio in quel momento è arrivata la telefonata di Stella Pende: "Mi chiama e mi dice ‘Ornella non c’è più, Ornella è partita’. È avvenuto tutto un minuto dopo". Una coincidenza tanto forte quanto difficile da spiegare. In conclusione, Shammah ha condiviso un ultimo ricordo, quello del funerale: "Il figlio è stato muto, e io l’ho sentito molto presente, ha tenuto la bara". Non ha aggiunto altro, se non una frase che sembra racchiudere tutto: "Di quel funerale ricordo il silenzio di Cristiano".

