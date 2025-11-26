Antonella Ferrari, la terribile malattia raccontata in TV: "Vivo a dieta, quando mi hanno dato la cura ero felicissima"
Un racconto sincero che attraverso le fragilità dell'attrice ci ha fornito qualche dettaglio inedito sulla sua malattia. Ecco cosa è successo a La volta buona.
Nel suo intervento a La Volta Buona, Antonella Ferrari ha scelto di parlare in modo diretto della propria condizione di salute, condividendo con Caterina Balivo e gli altri ospiti in studio una serie di aspetti che fanno parte della sua quotidianità e che negli ultimi mesi hanno assunto un peso ancora più evidente.
Antonella Ferrari, i problemi di salute e la scoperta della nuova malattia
Durante la conversazione, Antonella Ferrari ha ricordato come la sclerosi multipla accompagni da tempo la sua vita e come la recente diagnosi di diabete abbia aggiunto ulteriori difficoltà al suo percorso. Ha descritto una situazione complessa, in cui ogni cambiamento richiede attenzione e una costante riorganizzazione: "Io vivo in dieta, ho sempre avuto un rapporto non così facile con il mio corpo, ho alternato nella mia vita dei momenti con kg in più e altri in cui ero magra", ha spiegato, traccia chiara di un equilibrio che negli anni è sempre stato difficile da mantenere. Con la diagnosi di diabete, Antonella Ferrari ha iniziato una cura che avrebbe dovuto aiutarla a perdere peso, un obiettivo che per lei rappresenta un’esigenza legata sia alla salute sia alle terapie che segue. L’inizio del trattamento aveva portato un senso di sollievo, perché sembrava offrire la possibilità di ottenere un risultato necessario. "Ho bisogno di perdere quei kg e infatti quando mi hanno prescritto la cura per il diabete ero felicissima" ha raccontato. Tuttavia, i miglioramenti attesi non sono ancora arrivati.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La volta buona e i problemi della Ferrari
"Non riesco a perdere peso e in questo periodo non mi sento bene con me stessa" ha detto, puntualizzando un aspetto che per lei rappresenta un punto delicato. Il rapporto con la propria immagine, già segnato dalla malattia, risente di ogni cambiamento, soprattutto quando i risultati non rispecchiano gli sforzi e le aspettative. Il tema, per lei, non riguarda questioni superficiali, ma il modo in cui la malattia influenza anche ciò che percepisce ogni giorno. A La Volta Buona è intervenuto anche il professor Giorgio Calabrese, che ha spiegato come la mancata perdita di peso immediata sia in linea con il tipo di terapie che sta seguendo, offrendo elementi utili a comprendere la situazione dal punto di vista medico. Il racconto di Antonella Ferrari ha restituito un’immagine precisa del momento che sta attraversando, condividendo una serie di difficoltà legate alla malattia e alle terapie, e lo ha fatto mantenendo una grande autenticità e desiderio di vivere bene.
Potrebbe interessarti anche
Antonella Elia choc a La Volta Buona: "Io e Pietro delle Piane ci siamo presi una pausa, praticherò l'astinenza sessuale"
La showgirl, ospite a La volta buona, racconta con ironia e sincerità il momento di ...
La Pennicanza, Fiorello ‘affossa’ Caterina Balivo: "Non lo sopporto". Poi punta il dito contro Affari Tuoi
Nella puntata di oggi, 14 novembre, il conduttore Rai ha scherzato in diretta con Ni...
Antonella Clerici, tra genuinità e popolarità senza tempo: i segreti della regina del mezzogiorno
Un successo dato da autenticità e sorrisi e che ha resto È sempre Mezzogiorno uno de...
The Voice Senior, le pagelle: Nek e Arisa spaccano (7), caos tra i gemelli (8), ma Antonella Clerici è unica (9)
The Voice Senior 2025 debutta con esibizioni super, storie emozionanti e Blind Audit...
Affari Tuoi, la strigliata di Antonella Clerici a Stefano De Martino: "Non farlo", c'entra Gerry Scotti
Alla vigilia del debutto di The Voice Senior, la conduttrice usa l’ironia per rivolg...
Antonella Clerici, lo scivolone in diretta crea il caos a È sempre mezzogiorno: "Scusate tanto"
Un momento di confusione e risate nello studio del mezzogiorno, dove la conduttrice ...
È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici non crede ai suoi occhi: “Programma surreale”, poi la commozione
La puntata di oggi si è aperta con un siparietto esilarante che ha visto come protag...
Lorenzo Licitra choc a La volta buona: "Mi dicevano che ero grasso", Caterina Balivo senza parole: "Scandaloso"
Un momento di fragilità, in cui Licitra ripercorre senza filtri ciò che lo ha segnat...