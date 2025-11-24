Funerali Ornella Vanoni, le lacrime dei nipoti in TV e la polemica di Al Bano: “Questa cosa mi da fastidio"
Un addio carico di emozioni trasmesse in diretta, tra momenti familiari con le dichiarazioni dei nipoti, a reazioni in diretta che hanno acceso la discussione.
La diretta di La Volta Buona dedicata al funerale di Ornella Vanoni ha messo in luce un clima di grande partecipazione, con testimonianze arrivate sia dalla chiesa di San Marco a Brera sia dallo studio televisivo, dove il pubblico ha potuto seguire ogni passaggio in tempo reale. È stato un commiato che ha unito ricordi privati e parole nate nell’impulso del momento.
Funerali di Ornella Vanoni: le parole d’affetto della nipote Camilla
Durante la cerimonia, la nipote Camilla ha pronunciato un discorso che ha catturato l’attenzione di tutti: "L’amavamo tutti e tutti volevamo essere amati da lei. Porto una parte di te dentro di me" ha detto, descrivendo una figura capace di lasciare un’impronta immediata anche nei brevi incontri. Ha ricordato la sua dolcezza unita a un carattere più spigoloso, spiegando come nella storia personale di Ornella fosse evidente la sua grandezza: "Quando mia nonna ti amava il mondo si dipingeva di colori più vivi". Ha poi raccontato di come anche le persone che l’avevano incontrata appena una volta fossero colpite dal suo calore e da un abbraccio sincero. Il momento più intenso è arrivato quando ha scelto di intonare una sola frase: "Senza fine, tu sei un attimo senza fine", che ha commosso tutta la chiesa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il ricordo dolce del nipote Matteo
Il nipote Matteo ha aggiunto un altro tassello fondamentale. Ha definito Ornella una nonna ma anche molto di più, raccontando episodi di vita quotidiana che hanno riportato alla luce il lato più domestico e affettuoso della cantante. "Eri quella che mi faceva i ghirigori prima di dormire" ha ricordato, spiegando come lo accompagnasse ai suoi spettacoli presentandolo come il suo fidanzato, o di quando lo minacciava di togliergli l’eredità se non avesse superato gli esami universitari. Ha raccontato i messaggi vocali interminabili e i suoi tentativi di capire cosa fossero "Blu e Tic Tic", lasciando emergere una tenerezza che ha colpito tutti i presenti. E poi quelle parole che lei gli ripeteva spesso: "Lo sai che prima o poi dovrò morire?", e a cui lui non voleva mai credere. Un ricordo oggi difficile da ascoltare senza commuoversi. Ha chiuso con un semplice: "Ti voglio bene".
La volta Buona: lo sfogo di Al Bano in diretta
In collegamento telefonico con La Volta Buona, Al Bano ha voluto ricordare Ornella con parole dirette: "Il mio ricordo di Ornella semplicemente fantastico" ha detto, descrivendola come affascinante, intelligente, colta e femminista convinta. Nel suo intervento, però, è emersa anche una riflessione più amara. "Una cosa che un po’ mi dà fastidio, se posso dire, è questa perché non onoriamo finché sono in vita chi se lo merita" ha affermato, puntando il dito su un comportamento che secondo lui accomuna molti. Ha parlato della necessità di valorizzare chi dà molto alla cultura prima che sia troppo tardi. Ha chiuso definendola "Una donna senza fine", un’espressione che ha racchiuso il senso del suo intervento.
Guida TV
-
24 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale3 | 3Giallo
-
24 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale3 | 4Giallo
-
25 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale3 | 5Giallo
-
25 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale3 | 6Giallo
-
26 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale4 | 1Giallo
-
26 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale4 | 2Giallo
-
26 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale1 | 3Giallo
-
27 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale1 | 4Giallo
-
27 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale4 | 3Giallo
-
27 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale4 | 4Giallo
Potrebbe interessarti anche
Ornella Vanoni, chi è l'unico figlio Cristiano Ardenzi: i rimpianti di madre e l'infanzia coi nonni
Figlio unico di Ornella Vanoni, Cristiano Ardenzi ha sempre scelto la via della rise...
Ornella Vanoni, le ultime ore: “Se n’è andata con eleganza”. L'ultima richiesta alla donna di servizio e il malore
L'amico Mario Lavezzi ha rivelato gli ultimi istanti della cantante nella sua casa d...
Il Paradiso delle Signore, salta la puntata di oggi 24 novembre: perché Rai 1 cancella la soap
Cambio di programmazione per la rete ammiraglia il cui palinsesto del pomeriggio ved...
Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio in lacrime per Ornella Vanoni. Anche Littizzetto crolla: "Mi strappano la pelle"
Cosa è successo nella puntata di Che tempo che fa del 23 novembre, dominata dal rico...
Domenica In, Mara Venier piange Ornella Vanoni: "Non l'ho più fatto, per lei". E Teo Mammucari la bacia: "Non so più a essere divertente"
Nella puntata di Domenica In, Mara Venier racconta la sua 'adorata' Ornella Vanoni i...
Funerali Ornella Vanoni: camera ardente al Piccolo e l’addio deciso dalla cantante con ironia e largo anticipo
Milano e l'Italia intera si prepara a dare l'ultimo saluto a Ornella Vanoni, la cant...
L’eredità di Ornella Vanoni: la casa, le opere d'arte, il patrimonio, gli eredi e i soldi persi negli anni
I segreti sulle fragilità della cantante, le scelte difficili che ha affrontato, e u...
Che tempo che fa, la puntata più triste: l'addio speciale a Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio
Stasera 23 novembre CTCF va in onda a poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, stori...