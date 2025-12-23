Ballando con le stelle, Andrea Delogu e Nikita confermano finalmente il loro rapporto in diretta: "È un bel bocconcino"
In collegamento con lo studio de La volta buona, i vincitori di Ballando 2025 hanno rivelato alcuni retroscena alla padrona di casa Caterina Balivo.
Un incontro che ha catturato l’attenzione del pubblico di La volta buona, come sempre con la conduzione di Caterina Balivo, e stato sicuramente la partecipazione di Andrea Delogu e Nikita, protagonisti di un percorso televisivo intenso, che gli ha portati a vincere l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Ecco cosa hanno rivelato i due beniamini del pubblico in diretta.
Ballando con le stelle: il valore simbolico della Coppa
Caterina Balivo introduce la coppia in collegamento con lo studio dicendo: "Un percorso pazzesco, ditemi, dopo questi due giorni come vi sentite? vi ho visto a Domenica In, poi avete fatto la diretta, oggi siete con noi, insomma, queste 48 ore da vincitori". Nikita risponde con entusiasmo: "Stiamo ballando più di prima praticamente, stiamo sempre a ballare ora". La conversazione si sposta poi sulla vittoria, con un focus sul simbolo tangibile di questo percorso: la Coppa. Balivo domanda: "Andrea, ho sentito che hai detto ‘La coppa la porta a casa di papà’. Dove la metterà papà?". Delogu risponde con emozione: "Questa Coppa diciamo che è un simbolo a cui a un certo punto abbiamo tenuto tanto quando siamo arrivati verso la fine ed è della mia famiglia. La carico su una station wagon proprio domani quando tornerò a casa ed è proprio per loro, per mio papà, la terra a casa e sarà una cosa bella di questo periodo intenso".
Andrea Delogu e Nikita Perotti, un rapporto finalmente definito
Balivo approfitta dell’occasione per sondare il cuore del loro rapporto: "A proposito di questo periodo, tutti insomma vogliono capire, Nikita come la vogliamo definire in questa Coppia? Insomma diteci di più, che possa essere ‘La volta buona’ per definire questo legame". Delogu ammette: "Cioè, ce lo chiedono tutti, è una cosa incredibile". La conduttrice incalza: "Andrea, uno ha anni e anni e anni di televisione e poi cosa vogliono sapere? Cos’è Nikita per te". Nikita risponde con sincerità: "Il nostro rapporto è fondato su una profonda stima e un’amicizia unica". Applausi del pubblico accompagnano le sue parole, sottolineando l’autenticità del loro legame. Delogu aggiunge: "È tutto speciale, diciamo che è stato un percorso che senza di lui io non ce l’avrei mai fatta a fare, e la gratitudine che provo nei suoi confronti è tangibile. Poi tu lo sai Caterina, abbiamo amici in comune, ci siamo raccontate tanto ed è bello sapere che il nostro percorso non finisce con Ballando, perché poi è un ragazzo di così grande talento, sa stare davanti alla telecamera, sa parlare bene, sa capire quando c’è dell’emozione e non bisogna interrompere, bisogna anche soltanto accompagnarla. E quindi in televisione ci sta bene e gli ho detto vieni qua, facciamo qualcosa".
Ricordi e confronti divertenti
Balivo chiude con un richiamo al primo incontro: "Allora Andrea quando è venuto qui la prima volta, non l’ultima volta dove è stato veramente meraviglioso nei tuoi confronti, ma la prima volta che era un po’ timido, con tante persone qui, personaggi, tutti quanti lo guardavamo e dicevamo ‘Ma sei la versione bionda di Stefano De Martino, tu che sei amica di Stefano, è vero Andrea? Non te lo ricorda un po’ Stefano?". Delogu scherza: "Allora, sono tutte e due dei bei bocconcini diciamo ahah". Il momento si conclude con complicità, mentre tutti si scambiano gli auguri per le feste.
