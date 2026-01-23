Carmen Russo furiosa con Enzo Paolo Turchi in diretta a La Volta Buona: "Ora me lo devi dire", poi vola uno 'schiaffo' Una conversazione nata per scherzo, qualche frase di troppo e un gesto che ha spiazzato lo studio de La Volta Buona: ecco cosa è successo durante la puntata.

La puntata di oggi de La Volta Buona ha scelto di concentrarsi sulle relazioni amorose, mettendo a confronto storie lunghe una vita e legami che, invece, non sono riusciti a resistere al tempo. In questo contesto, la presenza in studio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ha subito catturato l’attenzione, trasformando un racconto apparentemente leggero in un momento di ironica tensione.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a La Volta Buona

Accanto a Catena Fiorello e Nikita Perotti, la coppia formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si è inserita in una puntata già piena di spunti. Caterina Balivo, presentando gli ospiti, ha aperto subito con una frase che ha incuriosito lo studio: "E’ successo una cosa con il fratello di Catena (Fiorello N.B.)". Un’introduzione che ha creato attesa e ha portato Catena Fiorello ad aggiungere: "Lo diciamo, abbiamo scritto a lui, gli ho mandato un messaggino a Fiorello, mostrandogli con chi ero, e gli abbiamo mandato un video e lui ha risposto, dicendo una cosa molto bella".

Il commento di Fiorello su Carmen Russo a La Pennicanza

A quel punto Caterina Balivo ha preparato il terreno per un collegamento diretto con quanto detto da Fiorello in una delle ultime puntate di La Pennicanza, spiegando: "Adesso me la dite, intanto vediamo cos’è successo appunto alla Pennicanza, in merito ad una dichiarazione molto forte che ha fatto Carmen Russo proprio qui, in diretta da noi". Il servizio mandato in onda ha riportato le parole di Fiorello: "Parliamo di gossip, Carmen Russo dice la sua, ha detto sui tradimenti: ‘Il tradimento si può accettare, se lui poi ritorna più bello e arzillo, qual è il problema?’. Enzo Paolo avrà detto ‘E adesso me lo dici?’".

La battuta di Turchi e la reazione inviperita di Carmen Russo

Rientrati in studio, il clima è apparso inizialmente disteso, con Enzo Paolo Turchi che ha commentato con ironia: "Beh adesso sono arzillo". Una battuta che ha dato il via a una serie di osservazioni da parte della conduttrice, che ha sottolineato un dettaglio notato dietro le quinte: "Devo dire che non sono arrivati insieme, è arrivata prima lei e solo alla fine, all’ultimo, è arrivato lui. Enzo Paolo dici Arzillo, come mai?". Alla domanda, Turchi ha risposto con un mezzo sorriso: "L’hai detto tu, perciò posso pure…".

È stato in quel momento che Carmen Russo è intervenuta, cambiando improvvisamente il tono della conversazione: "No no, adesso mi devi spiegare perché. Perché ieri sera sei arrivato più tardi, quindi voglio capire che è successo. Sei arzillo, sei più bello". Subito dopo, ha fatto volare uno schiaffo affettuoso sulla guancia del marito. Per un istante, lo studio è rimasto sospeso, con il pubblico e la conduttrice visibilmente confusi, senza capire se si trattasse di uno scherzo o di qualcosa di più serio. La tensione è stata sciolta pochi secondi dopo dalla stessa Carmen Russo, che ha rassicurato tutti ridendo: "Sto scherzando dai, gli ho accarezzato la guancia", sorridendo, stringendo la mano al marito e appoggiandosi alla sua spalla mentre anche lui rideva.

Caterina Balivo riprende la parola

Archiviato il siparietto, Caterina Balivo ha cambiato argomento, tornando ai messaggi tra Catena Fiorello e Fiorello, chiedendo: "E quindi cosa ha risposto Fiorello?". La risposta di Catena ha riportato l’atmosfera su toni più leggeri: "Si, lui ha risposto che c’è una differenza tra loro due", riferendosi proprio a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, "Perché lei sembra addirittura la figlia!".

