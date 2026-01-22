Al Bano difende 'Felicità' dalle critiche di Romina, poi anticipa le nozze con la Lecciso: "Aspettavo il momento giusto" Tra il possibile ritorno a Sanremo, e il rapporto con Romina Power e Loredana Lecciso, Al Bano si racconta a La Volta Buona.

La puntata di La Volta Buona andata in onda oggi il 22 gennaio 2026 ha avuto un chiaro ospite d’eccezione: Al Bano, protagonista di un lungo racconto che ha attraversato la sua carriera, la vita privata e anche alcune polemiche recenti.

Al Bano: dalle origini difficili al sogno realizzato

Partendo da Cellino San Marco a soli 17 anni, Al Bano ha ripercorso gli inizi complicati a Milano, una fase della sua vita segnata da sacrifici estremi: "Dovevo arrivare dove sono arrivato, ho superato qualsiasi problema. Sono stato il primo abusivo a Milano, lavoravo in un cantiere e mi ero creato uno spazio mio per dormire", ha raccontato, ricordando un periodo fatto di lavoro duro e notti improvvisate. Poi l’incontro decisivo con Pippo Baudo, avvenuto mentre faceva il cameriere: "Mi cambiò la vita. Di giorno facevo il cameriere, di sera dipingevo".

Il confronto con Claudio Villa e le parole su ‘Felicità’ dopo le critiche di Romina Power

Nel corso dell’intervista non sono mancati i ricordi legati ai grandi nomi della musica italiana, come Claudio Villa, amico e collega con cui condivise anche momenti di tensione, come l’episodio del viaggio a Ginevra, raccontato con ironia: "Scendemmo dal treno e iniziammo una gara di corsa. Lo sorpassai perché avevo 20 anni in meno. Lui scivolò, si fece male, il sangue che usciva dalle braccia. ‘Li mort***i tua, non c’è nemmeno un fotografo’.

Ampio spazio è stato dedicato a Felicità, brano simbolo della carriera di Al Bano, finito recentemente al centro di polemiche dopo alcune dichiarazioni di Romina Power. Il cantante non ha avuto esitazioni nel difenderlo, spiegando il contesto storico in cui nacque: "L’ho amata immediatamente quella canzone…Era bella. Venivamo dagli anni ’70. C’era una rivoluzione totale…Morti, feriti…Non riconoscevo più quel Paese. Non mi sentivo più italiano in mezzo a quegli italiani. Quando ho avuto per le mani questa canzone ho capito che poteva essere la risposta a quel periodo…". Parole che trasformano Felicità in un vero successo.

La diatriba in corso con Sanremo e il possibile ritorno di Al Bano

Stuzzicato sul Festival di Sanremo, Al Bano ha ammesso di non aver mai davvero chiuso con quella esperienza. Alla domanda diretta sul possibile ritorno, ha risposto senza giri di parole: "Ho preso un paio di anni sabbatici…Tornerò a Sanremo…Le canzoni ci sono…". E poi la confessione divertita: soffre di "sanremite acuta".

Loredana Lecciso e il matrimonio prossimo annunciato a La Volta Buona

Infine, il capitolo più intimo, quello dedicato alla lunga storia d’amore con Loredana Lecciso. Dopo venticinque anni, si parla di una promessa che aleggia da tempo: il matrimonio. Al Bano ha chiarito la sua posizione con parole che non lasciano spazio a dubbi sul prossimo futuro: "Il matrimonio mentale c’è, per quello cartaceo c’è tempo. Abbiamo messo al mondo due figli, voglio scegliere il momento giusto per farlo… Vuoi sapere perché? Non te lo dico!", ha risposto divertito a Caterina Balivo, mantenendo un pò di mistero.

