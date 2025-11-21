Laura Efrikian e la gaffe a luci rosse in diretta a La volta buona, Caterina Balivo senza parole: "Ora ridiamo"
Un momento di leggerezza nato da un fraintendimento trasforma una spiegazione scientifica in una gaffe a luci rosse negli studi di La volta buona.
Nella puntata di oggi di La volta buona, dedicata alla longevità, una semplice conversazione sui piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza con l’avanzare dell’età, è sfociata in una scena che ha fatto ridere l’intero studio, mostrando un lato inaspettato di Caterina Balivo e dei suoi ospiti.
Le parole del Dottor Fontana a La volta buona
Il Dottor Fontana, collegato per illustrare alcune semplici abitudini utili alle persone anziane per restare attive, stava descrivendo con precisione i benefici dell’esercizio fisico. A un certo punto ha spiegato: "È importante fare attività fisica, quella che viene chiamata isometrica, per mantenere i muscoli forti, per prevenire appunto la perdita con l’età di muscolo e osso, è importantissimo, altrimenti si arriva in tarda età che non si riesce neanche ad alzare la forza della spesa, della valigia. Poi c’è l’attività fisica aerobica, quella che viene chiamata cardio, che invece è potentissima per, quindi non serve solo camminare, uno può fare nuotare, può giocare a pallavolo, calcio, ballare, ecco ballare è un’ottima attività fisica aerobica". Un pensato per il pubblico della trasmissione, ma anche per omaggiare la signora Laurina, che nel collegamento precedente al suo stava festeggiando i suoi 115 anni con lo studio de La volta buona.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il fraintendimento di Laura Efrikian
Proprio mentre il professore continuava la sua spiegazione, in studio Laura Efrikian si è avvicinata alla conduttrice per sussurrarle qualcosa. È stato un gesto quasi impercettibile, ma sufficiente a far scoppiare Caterina Balivo in una risata istintiva, impossibile da trattenere. Da quel momento, la situazione è sfuggita di mano nel modo più spontaneo e divertente, costringendo la conduttrice a fermare tutto per condividere con il pubblico quel che stava succedendo.
La rivelazione di Caterina Balivo
Con il sorriso ancora stampato sul viso e cercando di mantenere un minimo di compostezza, la Balivo ha interrotto il collegamento spiegando al professore il motivo dell’improvvisa ilarità. "Dottor Fontana, scusi, noi ridiamo perché Laura Efrikian in studio diceva ‘Io non penso che Laurina abbia fatto una cosa erotica’. Ma Laura, era aerobica, non erotica!". Un momento che ha fatto esplodere lo studio in una risata collettiva. La spontaneità del siparietto ha reso la scena iconica, mostrando quanto la diretta riesca ancora a regalare momenti improvvisati, che deragliano dai normali ritmi della conduzione dei talk, soprattutto quando si tratta del programma della balivo. Anche gli ospiti presenti non hanno potuto trattenersi, aggiungendo risate a quanto rivelato dalla padrona di casa.
Potrebbe interessarti anche
La Volta Buona, imbarazzo in diretta con l’inviato: “Non sei della Rai”. La reazione (super) di Caterina Balivo
Durante un collegamento da Alghero, la conduttrice del talk show del daytime pomerid...
La volta buona: Magalli esagera e Balivo lo stronca. Poi Enzo Salvi in lacrime per la mamma
Tra piccoli scivoloni e un momento di grande fragilità, la puntata di oggi di La vol...
Antonella Elia choc a La Volta Buona: "Io e Pietro delle Piane ci siamo presi una pausa, praticherò l'astinenza sessuale"
La showgirl, ospite a La volta buona, racconta con ironia e sincerità il momento di ...
Valeria Fabrizi spiazza a La volta Buona: "Bevo due bottiglie di vino al giorno", Pino Insegno sbotta: "Non sta bene"
Una puntata all’insegna dell’ironia con Valeria Fabrizi e Pino Insegno, che tra un l...
La volta buona, volano parolacce tra Caterina Balivo e Barbareschi: "Che idiozia", poi arriva la dichiarazione d'amore
Un semplice discorso in studio si trasforma in un vero e proprio scontro sul rapport...
"Caterina Balivo a Ballando con le stelle”: cosa farà (e perché con Selvaggia Lucarelli può finire male)
Caterina Balivo potrebbe scendere sulla pista di Ballando con le Stelle come Balleri...
La Volta Buona, i segreti del salotto di Caterina Balivo: stile colloquiale e racconti choc
Nonostante un debutto incerto in passato, il programma ha conquistato l'affetto dei ...
Lorenzo Licitra choc a La volta buona: "Mi dicevano che ero grasso", Caterina Balivo senza parole: "Scandaloso"
Un momento di fragilità, in cui Licitra ripercorre senza filtri ciò che lo ha segnat...