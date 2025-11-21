Laura Efrikian e la gaffe a luci rosse in diretta a La volta buona, Caterina Balivo senza parole: "Ora ridiamo" Un momento di leggerezza nato da un fraintendimento trasforma una spiegazione scientifica in una gaffe a luci rosse negli studi di La volta buona.

Nella puntata di oggi di La volta buona, dedicata alla longevità, una semplice conversazione sui piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza con l’avanzare dell’età, è sfociata in una scena che ha fatto ridere l’intero studio, mostrando un lato inaspettato di Caterina Balivo e dei suoi ospiti.

Le parole del Dottor Fontana a La volta buona

Il Dottor Fontana, collegato per illustrare alcune semplici abitudini utili alle persone anziane per restare attive, stava descrivendo con precisione i benefici dell’esercizio fisico. A un certo punto ha spiegato: "È importante fare attività fisica, quella che viene chiamata isometrica, per mantenere i muscoli forti, per prevenire appunto la perdita con l’età di muscolo e osso, è importantissimo, altrimenti si arriva in tarda età che non si riesce neanche ad alzare la forza della spesa, della valigia. Poi c’è l’attività fisica aerobica, quella che viene chiamata cardio, che invece è potentissima per, quindi non serve solo camminare, uno può fare nuotare, può giocare a pallavolo, calcio, ballare, ecco ballare è un’ottima attività fisica aerobica". Un pensato per il pubblico della trasmissione, ma anche per omaggiare la signora Laurina, che nel collegamento precedente al suo stava festeggiando i suoi 115 anni con lo studio de La volta buona.

Il fraintendimento di Laura Efrikian

Proprio mentre il professore continuava la sua spiegazione, in studio Laura Efrikian si è avvicinata alla conduttrice per sussurrarle qualcosa. È stato un gesto quasi impercettibile, ma sufficiente a far scoppiare Caterina Balivo in una risata istintiva, impossibile da trattenere. Da quel momento, la situazione è sfuggita di mano nel modo più spontaneo e divertente, costringendo la conduttrice a fermare tutto per condividere con il pubblico quel che stava succedendo.

La rivelazione di Caterina Balivo

Con il sorriso ancora stampato sul viso e cercando di mantenere un minimo di compostezza, la Balivo ha interrotto il collegamento spiegando al professore il motivo dell’improvvisa ilarità. "Dottor Fontana, scusi, noi ridiamo perché Laura Efrikian in studio diceva ‘Io non penso che Laurina abbia fatto una cosa erotica’. Ma Laura, era aerobica, non erotica!". Un momento che ha fatto esplodere lo studio in una risata collettiva. La spontaneità del siparietto ha reso la scena iconica, mostrando quanto la diretta riesca ancora a regalare momenti improvvisati, che deragliano dai normali ritmi della conduzione dei talk, soprattutto quando si tratta del programma della balivo. Anche gli ospiti presenti non hanno potuto trattenersi, aggiungendo risate a quanto rivelato dalla padrona di casa.

